CGTN: Китай готовится к экологичному и высококачественному развитию в интересах людей

Присоединяясь к коллективным обсуждениям на проходящем в настоящее время в Китае традиционном внутриполитическом форуме «Две сессии», председатель КНР Си Цзиньпин выделил несколько ключевых факторов, которые имеют решающее значение для развития страны в ближайшие годы: новая парадигма развития, переход на экологически безопасные технологии (экологическая трансформация), человекоцентрированная философия и высококачественное развитие.

Эти слова представляют собой важные понятия, отраженные в новейшей программе развития Китая — проекте 14-го Пятилетнего плана (FYP) (на 2021-2025 гг.) социально-экономического развития и долгосрочных целей на период до 2035 года, находящемся на рассмотрении четвертой сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа КНР.

Новая парадигма развития

В пятницу Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Центрального военного совета КНР, призвал автономный район Внутренняя Монголия, расположенный на севере страны, действенно поддержать новую парадигму развития страны и активно интегрироваться в нее.

Участвуя в дискуссиях со своими коллегами-законодателями из указанного района, он призвал к усилиям, направленным на встраивание Внутренней Монголии в национальную базу ключевых энергетических и стратегических ресурсов, производственную базу сельского хозяйства и животноводства, а также на превращение региона в ворота для обеспечения открытости страны с севера.

Си Цзиньпин заявил, что Внутренняя Монголия должна найти свое место в становлении новой парадигмы развития, основанной на принципе «двойной циркуляции», где внутренний и зарубежные рынки будут укреплять друг друга с опорой на отечественный рынок.

Экологическая трансформация

По словам председателя Си, Внутренней Монголии следует стремиться к активизации процесса экологической трансформации ключевых отраслей и регионов, содействовать повышению экологической чистоты производства и ускорить экологически безопасное развитие при сокращении углеродных выбросов. Глава государства настоятельно призвал к усилиям по содействию интеллектуальному и экологически ответственному развитию смежных секторов для достижения высшей цели.

Экологически ответственное развитие также являлось одной из главных тем в ходе воскресной дискуссии Си Цзиньпина с законодателями из северо-западной китайской провинции Цинхай. Он заявил, что Цинхай должен уделять приоритетное внимание экологической защите, содействовать высококачественному развитию и создавать условия для повышения качества жизни населения, призвав провинцию к достижению новых успехов в охране окружающей среды на Цинхай-Тибетском плато и стимулированию устойчивого развития.

Товарищ Си обратился к представителям Цинхая с призывом активизировать усилия по созданию первоклассной промышленной базы на соленых озерах и способствовать развитию экономической системы с использованием экологически безопасных и низкоуглеродных технологий замкнутого цикла.

Цинхай несет огромную ответственность за экологическую безопасность Китая и устойчивое развитие страны, заявил он, обратив внимание на необходимость защиты Санцзянъюаня — «источника трех рек»: Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян.

Китай обязался достичь пика выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года.

Человекоцентрированная философия развития

В предложениях Центрального комитета КПК по формулированию 14-го Пятилетнего плана и долгосрочных целей подчеркивается человекоцентрированная философия развития. Страна будет способствовать всеобщему процветанию и развитию, отвечающему интересам народа и обеспечиваемому им самим, а также справедливому распределению результатов такого развития между людьми.

Председатель Си в очередной раз подтвердил приверженность этой концепции в ходе коллективного обсуждения с депутатами от Цинхая, заявив, что все регионы Китая должны придерживаться человекоцентрированных принципов развития, стремясь к инновационному, скоординированному, экологически ответственному, открытому и совместному развитию.

Он настоятельно рекомендовал правительству провинции Цинхай повысить уровень занятости и качества государственных услуг, включая образование, социальное обеспечение, здравоохранение, уход за больными и предоставление жилья.

Он также призвал Внутреннюю Монголию и Цинхай закрепить достижения в борьбе с нищетой и реализовывать стратегию оживления сельских районов.

На состоявшемся в субботу совместном групповом совещании национальных политических советников из сфер образования, медицины и здравоохранения Си Цзиньпин подчеркнул необходимость присвоения «стратегического приоритета» охране здоровья людей и созданию высококачественной и сбалансированной государственной системы начального образования.

Совещание проводилось в ходе четвертой сессии 13-го созыва Народного политического консультативного совета Китая — высшего политического консультативного органа страны.

Си Цзиньпин выразил признательность медицинским работникам за «возведение железной стены» против COVID-19 в критический момент и призвал реформировать и усовершенствовать систему профилактики и борьбы с этим заболеванием.

Высококачественное развитие

В субботу председатель Си несколько раз упоминал слово «высококачественное» в ходе своей беседы с национальными политическими советниками.

Следует укрепить китайскую систему здравоохранения и приложить усилия к стимулированию высококачественного развития государственных больниц, сказал он, настаивая на необходимости комплексного медицинского обслуживания для людей на всех этапах их жизни.

Говоря об образовании, он заявил, что страна должна стремиться к построению высококачественной и сбалансированной государственной системы начального образования. Он также призвал вести работу, направленную на подготовку большего числа специалистов, которые могли бы способствовать высококачественному развитию Китая и достижению высокого уровня самодостаточности страны.

В воскресенье Си Цзиньпин резюмировал значимость высококачественного развития, назвав его основной темой программы социально-экономического развития Китая в 14-й пятилетке и дальнейшей перспективе.

Он добавил, что различные регионы должны находить пути высококачественного развития, соответствующие их условиям, и принимать конкретные меры, направленные на повышение уровня жизни людей.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-07/China-gears-up-for-people-centered-green-high-quality-development-YrttpZd5pm/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=3Pph7o7KJY0

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SOURCE CGTN