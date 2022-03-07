CGTN: Китай и его граждане с ограниченными возможностями выступают за общее будущее

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CGTN

Mar 07, 2022, 06:34 ET

ПЕКИН, 7 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- В пятницу вечером в китайской столице состоялась церемония открытия пекинских зимних Паралимпийских игр 2022 года под тематическим названием «Расцветание жизни», около 30% участвующих в ней исполнителей имеют ограниченные физические возможности.

Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил об открытии Паралимпийских игр на легендарном стадионе Bird's Nest.

Xi Jinping attends opening ceremony of Beijing 2022 Winter Paralympics
Xi Jinping attends opening ceremony of Beijing 2022 Winter Paralympics
Xi declares the Beijing 2022 Winter Paralympic Games open
Xi declares the Beijing 2022 Winter Paralympic Games open
Xi Jinping attends opening ceremony of Beijing 2022 Winter Paralympics
Xi declares the Beijing 2022 Winter Paralympic Games open

В течение следующих девяти дней 96 ведущих паралимпийцев Китая будут соревноваться в зимних видах спорта. Ожидается, что это вдохновит около 85 миллионов проживающих в стране людей с ограниченными возможностями расширить границы доступного.

«Люди с ограниченными возможностями могут вести такую же полноценную жизнь, как и здоровые люди, — заявил Си Цзиньпин во время своей поездки в город Таншань провинции Хэбэй в июле 2016 года. —

Уделяя повышенное внимание этой особой группе людей, китайский лидер более чем в 20 случаях публично отдавал распоряжения, касающиеся реализации инициатив государства в отношении людей с ограниченными возможностями.

«Ни один инвалид не останется за бортом» 

Председатель Си заявил, что люди с ограниченными возможностями являются равноправными членами общества и важной движущей силой развития человеческой цивилизации, а также поддержания и развития китайского социализма.

Посещая реабилитационный центр для страдающих параличом нижних конечностей в городе Таншане, пострадавшем от катастрофического землетрясения в 1976 году, он пообещал, что ни один человек с ограниченными возможностями не останется за бортом на пути Китая к построению среднезажиточного общества во всех отношениях к концу 2020 года.

Китай включил программы для людей с ограниченными возможностями в свои комплексные планы социально-экономического развития и планы действий в области прав человека, в частности уделяя им приоритетное внимание в работе по искоренению нищеты и обеспечивая их права на образование и труд.

Например, по данным Министерства образования, обнародованным в 2021 году, доля детей-инвалидов, зачисленных в учреждения обязательного образования, превысила 95%. Число учащихся, получающих специальное образование, удвоилось с 440 тысяч в 2015 году до 880 тысяч в 2020 году.

Си Цзиньпин также пообещал, что Китай будет разрабатывать и другие программы для людей с ограниченными возможностями, способствовать их всестороннему развитию и общему процветанию, а также стремиться обеспечивать им доступ к услугам по восстановлению здоровья.

Согласно официальным данным за сентябрь 2021 года, охват зарегистрированных инвалидов основными реабилитационными и учебными мероприятиями достиг к концу 2020 года 80% по сравнению с 65,6% пятью годами ранее.

«Защита прав и интересов людей с ограниченными возможностями в стране укрепилась», — сообщается в правительственном информационном документе по развитию адаптивного спорта в Китае, опубликованном в четверг. В результате у них «усилилось ощущение полноценности, благополучия и безопасности».

Ход развития адаптивного спорта 

Проверяя ход подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай проведет превосходные и выдающиеся Игры.

В январе Си Цзиньпин заявил, что страна должна заботливо предоставлять комплекс эффективных целенаправленных услуг удобным для спортсменов способом, особенно в части, касающейся удовлетворения особых потребностей спортсменов с ограниченными возможностями за счет строительства специально оборудованных для них объектов.

Согласно правительственному информационному документу, в настоящее время Пекин достиг базового уровня обеспечения условий для людей с ограниченными возможностями в своих центральных районах, а также более стандартизированной безбарьерной среды с соответствующими условиями. Начиная с 2019 года было переоборудовано в общей сложности 336 тысяч объектов.

В документе сказано, что показатели Китая в плане развития адаптивного спорта также стабильно улучшаются. В 2021 году на летних Паралимпийских играх в Токио команда Китая завоевала 207 медалей, включая 96 золотых, что позволило ей занять первое место как в общемедальном зачете, так и по числу золотых медалей в пятый раз подряд.

В новостях, транслировавшихся в ночь церемонии закрытия, Си Цзиньпин отметил выдающиеся достижения китайских паралимпийцев.

Он заявил, что это отражает как спортивную честь, так и спортивное мастерство атлетов с ограниченными возможностями, а также прогресс, достигнутый Китаем в области прав человека и национального развития.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-04/China-stands-together-with-people-with-disabilities-for-shared-future-18864tzAYQ8/index.html 

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=2ZqrB9Am-Mg 
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=mkknM1sYqH0

SOURCE CGTN

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