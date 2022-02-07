CGTN: Китай и Россия расширят сотрудничество в ряде областей на основе взаимного доверия

В рамках встречи главы двух государств взяли на себя обязательства по трансформации доверия между двумя странами в сотрудничество во всех областях.

Связь остается тесной

Си Цзиньпин упомянул о своем присутствии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи по приглашению Владимира Путина, отметив, что они пообещали друг другу снова встретиться в Пекине восемь лет спустя.

«Своим визитом вы выполнили это обещание», — сказал китайский лидер, выразив надежду, что встреча двух глав в начале весны придаст жизненных сил российско-китайским отношениям.

В этом году «личунь» — первый из 24 солнечных периодов китайского лунного календаря — приходится на 4 февраля. Этот день считается началом весны.

По словам Путина, обмен визитами во время Олимпиады стал доброй традицией и символом тесных отношений между главами двух государств.

«Несмотря на пандемию COVID-19, мы продолжаем общаться с Си Цзиньпином различными способами», — заявил он.

По завершении переговоров Си Цзиньпин пригласил Путина на банкет. Позже оба лидера посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Содействие практическому сотрудничеству во всех сферах

Россия и Китай намереваются укреплять свое стратегическое партнерство в области энергетики, реализовывать крупные совместные проекты в области нефте- и газодобычи, а также развивать сотрудничество в области научно-технических инноваций в сфере технологий на основе искусственного интеллекта, Интернета вещей и в рамках проекта Международной лунной исследовательской станции, сообщил Си Цзиньпин.

Председатель КНР также подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, зеленой торговли, медицины и здравоохранения, а также цифровой экономики.

По словам Путина, Россия готова к более тесному сотрудничеству с Китаем в области экономики, торговли, энергетики, науки и техники, финансов и транспорта.

Главы двух государств договорились устроить годы спортивных обменов между Россией и Китаем.

Кроме того, партнеры подписали ряд документов о сотрудничестве в ключевых областях.

Углубление координации в международных делах

Си Цзиньпин отдельно упомянул приверженность России и Китая углублению координации в ряде стратегических направлений на фоне серьезных перемен в международной обстановке, а также в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

Говоря о сделанном в ходе встречи совместном заявлении о международных отношениях в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии, Владимир Путин заявил, что в нем выражена позиция России и Китая по основным международным вопросам.

Он также добавил, что Россия и дальше готова укреплять стратегические связи и углублять координацию с Китаем, поддерживая друг друга в целях защиты суверенитета и территориальной целостности и твердо отстаивая главную координирующую роль ООН.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-04/Chinese-Russian-presidents-meet-in-Beijing-17nr7lbqo0w/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=IvGCcFnunR4

SOURCE CGTN