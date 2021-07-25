CGTN: Китай обещает «долгосрочную стабильность и высококачественное развитие» в Тибете

В числе вопросов, которым уделялось особое внимание в ходе начавшейся в среду трехдневной инспекционной поездки председателя КНР Си Цзиньпина по региону, приуроченной к 70-й годовщине мирного освобождения, были долгосрочный мир и стабильность в Тибете, а также развитие экологической цивилизации и достижение высококачественного развития.

Развитие Тибета как неотъемлемой части Китая является одной из приоритетных задач центрального правительства. С момента своего прихода к власти в стране в 2013 году председатель Си, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета КНР, уделял пристальное внимание развитию данного региона. Были приняты меры по стимулированию общественного порядка, пограничного развития, экологической защиты и этнического единства в Тибете, что позволило открыть новую главу в совершенствовании управления, политической стабильности и благосостояния людей.

Приверженность принципам построения экологической цивилизации

В среду Председатель Си прибыл в аэропорт Ньингчи Мэнлинг и был тепло встречен местными жителями и официальными лицами, представляющими различные этнические группы, после чего посетил мост через реку Ньянг с целью инспектирования результатов работ по сохранению природных систем в бассейне реки Ярлунг Цангпо и ее притока Ньянг.

Согласно докладу регионального Департамента экологии и защиты окружающей среды, в 2020 году в Тибете сохранялось устойчивое качество окружающей среды.

Выступая на встрече, завершающей его инспекционную поездку в пятницу, Си Цзиньпин подтвердил свою убежденность в том, что «прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние», призвав к расширению мер, способствующих сохранению биологического разнообразия на Цинхай-Тибетском плато.

«Мы должны неуклонно уделять приоритетное внимание экологии и придерживаться принципов экологически безопасного развития, стремясь к модернизации, ориентируясь на гармоничное сосуществование человека и природы и защищая окружающую среду третьего полюса», — заявил он.

К концу 2020 года в Тибете было построено 47 природных заповедников общей площадью 412 200 квадратных километров, что составляет более трети от всей территории региона.

Стремление к высококачественному развитию

«Высококачественное» — еще одно ключевое слово в плане развития Тибета. Председатель Си обрисовал важнейшие элементы этого процесса: обеспечение национальной безопасности и прочного мира и стабильности, непрерывное улучшение жизни людей, поддержание благоприятной среды, укрепление защиты границы и обеспечение безопасности на приграничных территориях.

Процесс всестороннего построения современной социалистической страны начался, и Тибет достиг новой исторической отправной точки в своем развитии, — заявил председатель в пятницу, подчеркнув важность закрепления и расширения достижений Китая в искоренении нищеты и гарантирования плавного перехода к возрождению села.

За время своего пребывания Си Цзиньпин посетил местное градостроительное учреждение, одну из деревень и парк в городском округе Ньингчи, чтобы подробнее узнать о планировании развития города, планах по возрождению села и строительстве парков.

Поскольку важнейшую роль в экономическом развитии играет транспорт, он также посетил железнодорожную станцию Ньингчи, где ознакомился с проектом железной дороги Сычуань-Тибет и работой железнодорожного участка Лхаса-Ньингчи, а затем доехал на поезде до столицы региона Лхасы.

Железная дорога Лхаса-Ньингчи, официально введенная в эксплуатацию в прошлом месяце, является первой электрифицированной железной дорогой в Тибете.

Лидер страны подчеркнул важность поиска пути высококачественного развития, соответствующего реальным условиям Тибета, и заявил о необходимости углубления процесса реформ и открытости, а также ускорения строительства железных дорог, автомагистралей и другой значимой инфраструктуры. Он также настоятельно призвал к развитию отраслей с местными особенностями и созданию национальной базы экологически чистой энергетики.

С учетом того, что безопасность и стабильность Тибета тесно связаны с общим развитием всей страны, Си Цзиньпин также подчеркнул, что работа, связанная с Тибетом, должна быть сосредоточена на защите национального единства и укреплении этнической солидарности.

Председатель Си был проинформирован о работе по решению этнических и религиозных вопросов в монастыре Дрепунг, на улице Бархор и площади дворца Потала в Лхасе и подчеркнул важность защиты свободы религиозных убеждений и ведения религиозных дел в соответствии с законом, а также содействия адаптации Тибетского буддизма к социалистическому обществу.

https://news.cgtn.com/news/2021-07-23/Xi-Jinping-inspects-southwest-China-s-Tibet-127IZgyrmpi/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=9HpdMmzeFSg

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SOURCE CGTN