CGTN: Китай обещает «долгосрочную стабильность и высококачественное развитие» в Тибете
Jul 25, 2021, 10:27 ET
ПЕКИН, 25 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- В этом году Тибетский автономный район Китая, называемый «последним уголком чистой земли в мире» и «крышей мира», отмечает 70-летие мирного освобождения, и планы его дальнейшего развития становятся более ясными.
На прошлогодней встрече высокого уровня по Тибету Китай наметил политические направления строительства нового современного социалистического региона, который был бы единым, процветающим, культурно развитым, гармоничным и красивым.
В числе вопросов, которым уделялось особое внимание в ходе начавшейся в среду трехдневной инспекционной поездки председателя КНР Си Цзиньпина по региону, приуроченной к 70-й годовщине мирного освобождения, были долгосрочный мир и стабильность в Тибете, а также развитие экологической цивилизации и достижение высококачественного развития.
Развитие Тибета как неотъемлемой части Китая является одной из приоритетных задач центрального правительства. С момента своего прихода к власти в стране в 2013 году председатель Си, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета КНР, уделял пристальное внимание развитию данного региона. Были приняты меры по стимулированию общественного порядка, пограничного развития, экологической защиты и этнического единства в Тибете, что позволило открыть новую главу в совершенствовании управления, политической стабильности и благосостояния людей.
Приверженность принципам построения экологической цивилизации
В среду Председатель Си прибыл в аэропорт Ньингчи Мэнлинг и был тепло встречен местными жителями и официальными лицами, представляющими различные этнические группы, после чего посетил мост через реку Ньянг с целью инспектирования результатов работ по сохранению природных систем в бассейне реки Ярлунг Цангпо и ее притока Ньянг.
Согласно докладу регионального Департамента экологии и защиты окружающей среды, в 2020 году в Тибете сохранялось устойчивое качество окружающей среды.
Выступая на встрече, завершающей его инспекционную поездку в пятницу, Си Цзиньпин подтвердил свою убежденность в том, что «прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние», призвав к расширению мер, способствующих сохранению биологического разнообразия на Цинхай-Тибетском плато.
«Мы должны неуклонно уделять приоритетное внимание экологии и придерживаться принципов экологически безопасного развития, стремясь к модернизации, ориентируясь на гармоничное сосуществование человека и природы и защищая окружающую среду третьего полюса», — заявил он.
К концу 2020 года в Тибете было построено 47 природных заповедников общей площадью 412 200 квадратных километров, что составляет более трети от всей территории региона.
Стремление к высококачественному развитию
«Высококачественное» — еще одно ключевое слово в плане развития Тибета. Председатель Си обрисовал важнейшие элементы этого процесса: обеспечение национальной безопасности и прочного мира и стабильности, непрерывное улучшение жизни людей, поддержание благоприятной среды, укрепление защиты границы и обеспечение безопасности на приграничных территориях.
Процесс всестороннего построения современной социалистической страны начался, и Тибет достиг новой исторической отправной точки в своем развитии, — заявил председатель в пятницу, подчеркнув важность закрепления и расширения достижений Китая в искоренении нищеты и гарантирования плавного перехода к возрождению села.
За время своего пребывания Си Цзиньпин посетил местное градостроительное учреждение, одну из деревень и парк в городском округе Ньингчи, чтобы подробнее узнать о планировании развития города, планах по возрождению села и строительстве парков.
Поскольку важнейшую роль в экономическом развитии играет транспорт, он также посетил железнодорожную станцию Ньингчи, где ознакомился с проектом железной дороги Сычуань-Тибет и работой железнодорожного участка Лхаса-Ньингчи, а затем доехал на поезде до столицы региона Лхасы.
Железная дорога Лхаса-Ньингчи, официально введенная в эксплуатацию в прошлом месяце, является первой электрифицированной железной дорогой в Тибете.
Лидер страны подчеркнул важность поиска пути высококачественного развития, соответствующего реальным условиям Тибета, и заявил о необходимости углубления процесса реформ и открытости, а также ускорения строительства железных дорог, автомагистралей и другой значимой инфраструктуры. Он также настоятельно призвал к развитию отраслей с местными особенностями и созданию национальной базы экологически чистой энергетики.
С учетом того, что безопасность и стабильность Тибета тесно связаны с общим развитием всей страны, Си Цзиньпин также подчеркнул, что работа, связанная с Тибетом, должна быть сосредоточена на защите национального единства и укреплении этнической солидарности.
Председатель Си был проинформирован о работе по решению этнических и религиозных вопросов в монастыре Дрепунг, на улице Бархор и площади дворца Потала в Лхасе и подчеркнул важность защиты свободы религиозных убеждений и ведения религиозных дел в соответствии с законом, а также содействия адаптации Тибетского буддизма к социалистическому обществу.
https://news.cgtn.com/news/2021-07-23/Xi-Jinping-inspects-southwest-China-s-Tibet-127IZgyrmpi/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=9HpdMmzeFSg
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SOURCE CGTN
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