CGTN: Китай обещает развивать полноценную народную демократию

ПЕКИН, 16 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- В четверг китайские власти обязались поддерживать и совершенствовать систему проведения собраний народных представителей, а также развивать полноценную народную демократию.

«Полноценная народная демократия в Китае подразумевает не только наличие всех необходимых институтов и процедур, но также полную вовлеченность и применение принципов демократии на практике. Это демократия в самом широком смысле этого слова, настоящая и эффективная социалистическая демократия», — отметил Си Цзиньпин, председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председатель Центрального военного совета, выступая на центральной конференции по вопросам собраний народных представителей, которая прошла в среду и четверг в Пекине.

«Система собраний народных представителей является важным институциональным средством реализации полноценной народной демократии в Китае», — добавил он.

Собрания народных представителей лежат в основе политической системы Китая, являясь организационной формой государственной власти для демократической диктатуры народа в Китае, а также частью системы управления страной.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — это высшее учреждение, с помощью которого китайский народ осуществляет свою государственную власть.

Основная институциональная гарантия

«Для китайского народа, ведомого КПК, система собраний народных представителей является главной институциональной гарантией быстрого экономического роста и долгосрочной социальной стабильности на протяжении уже 60 лет, особенно в последние четыре десятилетия реформ и открытости», — отметил Си Цзиньпин.

Он назвал систему собраний народных представителей великим творением среди политических систем, а также совершенно новым строем, играющим важную роль в политической истории Китая и всего мира.

После 18-го Всекитайского съезда КПК в 2012 году ЦК КПК ведет работу над усовершенствованием теоретической и практической части системы собраний народных представителей.

По мнению Си Цзиньпина, институциональное преимущество имеет крайне важное значение для реализации стратегических инициатив. Исторически доказано, что стабильность в стране зависит от устойчивости системы управления, и страна будет сильной только при условии надежности этой системы.

Председатель КНР отдельно подчеркнул необходимость соблюдения Конституции, ее главенствование и неприкосновенность, а также высказался на тему совершенствования китайской социалистической законодательной системы — законы должны содействовать развитию страны и обеспечивать надлежащий уровень управления.

Собрания народных представителей должны осуществлять свои надзорные полномочия в соответствии с законом, а депутаты собраний народных представителей — полноценно выполнять свои обязанности, уверен Си Цзиньпин.

Несмотря на то что собрания народных представителей призваны усилить самоуправление, требуется укрепить общее руководство собраниями со стороны партии, заявил глава КНР.

Си Цзиньпин: демократия не для украшательства

Си Цзиньпин считает, что у демократии нет декоративной роли, ее задача — решать проблемы, которые действительно волнуют людей.

При демократии в стране у граждан есть доступ к управлению государством, право голоса, а также право на полноценное участие в жизни страны, заявил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что демократия зависит от того, какие обещания люди слышат в ходе избирательного процесса, а что еще важнее — какие из этих обещаний выполняются после выборов.

По мнению Си Цзиньпина, при оценке того, является ли страна демократической, следует также учитывать политические процедуры и правила, предусмотренные законом. «Также следует выяснить, как успешно реализуются подобные системы и законы», — подчеркнул глава Китая.

Си Цзиньпин призвал сосредоточиться на демократичности установленных правил и процедур для работы властей, подчеркнув, что самое главное — это обеспечить народный надзор над властью.

«Когда граждане проявляют активность только во время выборов, а после них впадают в спячку, слушают громкие лозунги во время избирательных кампаний, но не имеют права голоса после их завершения, им помогают только во время агитации, а после выборов не замечают, мы не можем назвать это настоящей демократией», — сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин: демократия не является особым правом, принадлежащим конкретной стране

Председатель КНР подчеркнул, что демократия по праву принадлежит всем народам, а не какой-то конкретной стране.

По его словам, именно народ должен судить о том, является ли страна демократической или нет, а не отдельные личности. При этом демократичность члена международного сообщества должна оцениваться всем сообществом, а не меньшинством, якобы действующим из лучших побуждений.

«Существует много способов достижения демократии, единой модели нет», — отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что использование единого критерия для оценки различных мировых политических систем и изучения политической цивилизации человечества по сути недемократично.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-14/Xi-stresses-progress-in-enhancing-whole-process-people-s-democracy-14lSRvccrMQ/index.html

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SOURCE CGTN