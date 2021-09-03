CGTN: Китай обязуется совершенствовать правила трансграничной торговли, выражает поддержку малым и средним предприятиям
Sep 03, 2021, 08:19 ET
CGTN: Китай обязуется совершенствовать правила трансграничной торговли, выражает поддержку малым и средним предприятиям
ПЕКИН, 3 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Китай представит идею «негативного списка» для трансграничной торговли услугами по всей стране для повышения прозрачности и предсказуемости деловой среды в стране.
Заявление было сделано председателем КНР Си Цзиньпином на Глобальном саммите по торговле услугами, состоявшемся в этом году на Китайской международной выставке услуг (CIFTIS) по видеосвязи.
Впервые эта идея была представлена в июле этого года в южной провинции Китая Хайнань, являющейся единственным в стране экспериментальным портом свободной торговли, и ею предусмотрены меры по управлению в 11 категориях. По словам должностных лиц, в отношении участков, не включенных в список, отечественные и зарубежные поставщики услуг будут иметь равные условия игры и равный доступ на рынки в порту.
«Мы откроем свои двери на более высоком уровне», — заявил Си Цзиньпин на выставке, пообещав усилить поддержку сектора услуг для тех, кто согласился на совместное участие в инициативе «Один пояс и один путь» (BRI).
По его словам, Китай будет делиться результатами своего технологического развития со всем миром, надеясь работать бок о бок с иностранными партнерами в период восстановления экономики после пандемии.
Назвав торговлю услугами важной частью международного бизнеса и торговли, Си Цзиньпин настоятельно призвал к развитию регулирования в этом секторе.
Поддержка малых и средних предприятий
В своей речи Си Цзиньпин также выразил поддержку инновационным малым и средним предприятиям (МСП). «Мы будем углублять реформу Нового третьего совета («Национальные биржи и котировки акций»), — заявил Си Цзиньпин. —
Совет, созданный в 2013 году, ставит своей целью предложить малым и средним предприятиям новый канал финансирования с низкими затратами и простыми процедурами листинга. Согласно официальным данным, в 2020 году около 70% зарегистрированных на биржах малых и средних предприятий заработали прибыль в условиях разрушительных последствий пандемии COVID-19.
Глава Китая также объявил о создании новой фондовой биржи в Пекине в надежде на то, что она станет главной платформой для обслуживания инновационных предприятий малого и среднего бизнеса. Она станет третьей фондовой биржей страны после тех, которые находятся в финансовом центре Шанхая и в южном городе Шэньчжэнь.
Следует надеяться, что новая фондовая биржа станет связующим звеном для многоуровневого рынка капитала в соответствии с официальным заявлением, опубликованным китайской Комиссией по регулированию ценных бумаг после выступления Си Цзиньпина.
Ее деятельность будет ориентирована на государственные предприятия с учетом набирающей обороты тенденции, направленной на повышение ее инклюзивности и целенаправленности, добавляется в заявлении.
https://news.cgtn.com/news/2021-09-02/President-Xi-Jinping-addresses-global-trade-in-services-summit-13eopRZ7Tc4/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=1A257cOmZQU
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SOURCE CGTN
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