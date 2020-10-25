CGTN: Китай отмечает 70-летие Войны сопротивления агрессии США и помощи Корее и призывает к поддержанию мира во всем мире

На этом мероприятии cо своей речью выступил Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping), являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Центрального военного совета (ЦВС) страны, который призвал свой народ помнить историю, гордо нести великий дух КНД и развивать социализм с новой спецификой.

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Память о войне

Выступая по этому случаю, китайский руководитель подчеркнул, что великая победа в Войне сопротивления агрессии США и помощи Корее навсегда запечатлелась в истории китайского народа и истории мира, развития и прогресса человечества.

Товарищ Си провозгласил историческое значение Войны сопротивления агрессии США и помощи Корее, отметив, что эта «великая война» бросила вызов вторжению и экспансии империализма и гарантировала безопасность Нового Китая.

По его словам, эта война также защитила мирную жизнь китайского народа, стабилизировала ситуацию на Корейском полуострове и позволила отстоять мир в Азии и во всем мире.

Корейская война началась в июне 1950 года — через восемь месяцев после основания Китайской Народной Республики. Пламя войны вскоре достигло реки Ялу, по которой проходит граница между Китаем и КНДР, и охватило город Даньдун в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, подвергшийся бомбардировкам со стороны США, в результате которых погибли граждане страны.

В то время вооруженные силы нового Китая были плохо оснащены и не имели боеспособных военно-воздушных и военно-морских сил. Тем не менее в октябре 1950 года по просьбе КНДР Китайские народные добровольческие войска (КНД) вошли на Корейский полуостров и оказывали военную помощь КНДР вплоть до прекращения огня, достигнутого в 1953 году.

Председатель Си заявил, что эта победа свидетельствует о прочных позициях, занятых китайцами на Востоке, добавив, что она заложила основу для укрепления статуса Нового Китая в азиатских и международных отношениях.

Новая страница наследия КНД

За два года и девять месяцев войны в сражениях участвовали в общей сложности 2,9 миллиона солдат КНД, из которых более 197 тысяч погибли.

Си Цзиньпин дал высокую оценку огромному патриотизму, проявленному бойцами КНД в боях против могущественного врага, и призвал китайский народ гордо нести их дух в новую эру и приложить все усилия для национального возрождения.

Он отметил, что войска КНД проявляли патриотизм, героизм, оптимизм, преданность своему делу и высокий дух в борьбе за всеобщий мир и справедливость на этой войне. Все это должно передаваться из поколения в поколение, — подчеркнул он.

Китайский лидер добавил, что упорство, проявленное во время войны, будет вдохновлять китайский народ и всю нацию на сопротивление гегемонии, объединение и укрепление боеспособности для решительного преодоления всех вызовов и трудностей на своем пути.

Защита мира во всем мире

Увековечивая память об этой войне, Китай не намерен продолжать вражду. Наоборот, пришло время извлечь уроки мужества из истории и смело взяться за решение новых проблем сегодняшнего дня и активнее содействовать миру и развитию во всем мире.

В своей речи товарищ Си подчеркнул, что победа в войне показала, как справедливость неизбежно торжествует над силой, а мирное развитие является необратимой исторической тенденцией.

Он настоятельно призвал к усилиям по защите мира и справедливости во всем мире, заявив, что Китай как одна из стран, несущих за это основную ответственность, готов сотрудничать с народами мира в целях построения общества с общим будущим для человечества.

Китай снова и снова подтверждает, что проводимая им национальная военная политика носит оборонительный характер. Председатель Си также отметил, что вооруженные силы Китая всегда будут оставаться непоколебимой силой, находящейся на защите всеобщего мира.

Кроме того, он заявил, что китайский народ дорожит миром, но никогда не пойдет на компромисс перед лицом угроз и не будет сломлен.

«Китай не стремится к гегемонии или экспансии и решительно выступает против гегемонизма и политики, основанной на угрозе применения силы», — отметил он, добавив, что Китай никогда не допустит подрыва своего национального суверенитета, безопасности и интересов развития.

Китайский народ твердо и уверенно смотрит в будущее, видя перед собой блестящую перспективу национального возрождения, — подчеркнул Си Цзиньпин.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=8inY3lyNXLA

SOURCE CGTN