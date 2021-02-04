CGTN: Китай отмечает Новый год по лунному календарю важной победой в борьбе с нищетой

Китайский Новый год по лунному календарю отмечается 12 февраля. Жители Китая встречают начало нового года народными гуляниями и массовыми мероприятиями.

На площади в деревне Хуаву, входящей в поселение компактного проживания народности мяо, Си Цзиньпин побеседовал с местными крестьянами, принимавшими участие в праздничных мероприятиях, и обратился с новогодними поздравлениями ко всем народностям многонационального Китая.

Пример для подражания в борьбе с нищетой

Провинция Гуйчжоу, которая еще недавно была регионом с самым высоким уровнем бедности в Китае, начиная с 2012 года сумела вывести из нищеты более 9 миллионов человек, а объем ее валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году достиг 1,78 триллиона юаней (276 миллиардов долларов США).

Во второй половине дня в среду Си Цзиньпин посетил уезд Цяньси городского округа Бицзе, где ознакомился с экологической средой крупного притока реки Уцзян и встретился с жителями деревни Хуаву.

Деревня является отличным примером успешной реализации масштабной национальной программы по борьбе с бедностью. В 2019 году ее жителям удалось покончить с нищетой.

Бицзе, затерянный в карстовых горах Гуйчжоу, когда-то был одним из беднейших городов Китая.

При поддержке центрального правительства и других государственных органов жители окрестных деревень занялись культивацией земель, в результате которой бесплодные горы покрылись роскошной растительностью.

Затем, под руководством экспертов, они стали развивать сельское хозяйство, животноводство и сельский туризм.

Жители Бицзе одержали победу в противостоянии с природой и повысили свое благосостояние, преодолев черту бедности.

Председатель Си Цзиньпин назвал историю успеха Бицзе «примером для подражания в борьбе с нищетой в Китае».

Важная победа

В условиях пандемии COVID-19 Китай выполнил свои задачи по борьбе с нищетой и достиг поставленной ООН цели по сокращению масштабов нищеты на 10 лет раньше запланированного срока.

Восемь лет непрерывных усилий позволили Китаю вывести из нищеты все сельское население, находящееся на момент начала программы за чертой бедности, т. е. почти 100 миллионов человек.

В стране была ликвидирована как абсолютная бедность, так и бедность на уровне регионов.

Борьба с нищетой всегда была одной из важнейших задач для Председателя Си Цзиньпина, который заявил, что «в стране не должно остаться ни одной бедной территории и ни одного страдающего от бедности человека».

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Видео — https://www.youtube.com/watch?v=_izD48fET7g

SOURCE CGTN