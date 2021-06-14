CGTN: Китай планирует превратить Чжэцзян в демонстрационную зону для общего процветания
Jun 14, 2021, 18:54 ET
ПЕКИН, 14 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Согласно данным, опубликованным в четверг Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным советом, восточная провинция Чжэцзян в Китае сможет добиться существенного прогресса в создании демонстрационной зоны для всеобщего процветания.
В соответствии с руководством, опубликованным правительством, в провинции были приняты многочисленные меры, призванные служить примером для содействия общему процветанию.
В этом документе говорится, что к 2025 году Чжэцзян должен добиться существенного прогресса в создании демонстрационной зоны, при этом валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения должен достичь уровня умеренно развитых стран, а социальная структура региона должна быть представлена в основном жителями со средним уровнем дохода.
Далее в документе отмечается, что через 10 лет по достижении обозначенной вехи, провинция достигнет еще большего успеха в высококачественном развитии, обеспечивая общее процветание для всех жителей.
Обеспечение процветания всего китайского народа — это трудная и долгосрочная задача, которая не может быть выполнена в полном объеме в ближайшее время. Таким образом, насущной необходимостью является выбор некоторых областей с относительно хорошим потенциалом в качестве пилотного проекта. В этом состоял ответ Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) в ответ на вопрос репортеров о планах Китая в отношении Чжэцзяня.
Новаторская роль Чжэцзяня
По данным исследования, проведенного Научно-исследовательским институтом банка Китая, создание демонстрационной зоны в Чжэцзяне способствует выравниванию распределения доходов между городскими и сельскими регионами, стимулированию промышленного развития и оптимизации государственных услуг.
Поскольку Китай в настоящее время является второй по величине экономикой в мире, больше внимания следует уделять координации между ростом доходов в городах и сельских регионах и экономическим ростом в целях сокращения разрыва в доходах населения и укрепления групп со средним уровнем дохода. В исследовании говорится, что в рамках демонстрационной зоны Чжэцзян будут расширены каналы распределения доходов между городскими и сельскими жителями и рассмотрены способы повышения доходов групп с низким и средним уровнем дохода, а также усовершенствована политика распределения заработной платы для квалифицированных специалистов.
Чжэцзян обладает развитой экономикой, сильной ориентацией на реформы и духом новаторства, а дальнейший фундамент будет заложен строительством демонстрационных зон. В документе говорится, что Чжэцзян должен добиться скоординированного развития промышленной и потребительской модернизации, чтобы иметь возможность лучше удовлетворять разнообразные потребности граждан. Это требует высококачественного, интеллектуального и ориентированного на рынок развития различных отраслей, а также поощрения труда, технологий, государственного и частного капитала и других факторов.
Почему был выбран Чжэцзян?
По словам представителя правительства, провинция Чжэцзян достигла очевидных результатов в изучении и решении проблемы несбалансированного и недостаточного развития; результаты, достигнутые благодаря проводимым там реформам, создают опытную базу для других частей страны.
Чжэцзян — относительно богатая провинция. Свободный доход на душу населения в 2020 году составил 52 400 юаней (около $8199), уступая только Шанхаю и Пекину.
Развитие в этом регионе также хорошо сбалансировано, поскольку сельские жители составляют половину от общей численности населения, однако разница в доходах между городскими и сельскими жителями составляет 1,96, что значительно ниже национального среднего показателя в 2,56.
Все части Чжэцзяня, демонстрируют сильную готовность к реформам и новаторству, предлагая различные передовые программы решений, такие как быстрое и простое комплексное обслуживание. Несмотря на достигнутое, в провинции сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста и процветания, например в области антимонопольного управления и предотвращения беспорядочного роста капитала.
По данным НДРЦ, в документе основное внимание уделяется вариантам решения проблем связанных со слабейшим звеном, препятствующем общему процветанию, и предлагаются конкретные меры по сокращению разрыва между городским и сельским региональным развитием и распределением доходов между различными группами.
https://news.cgtn.com/news/2021-06-10/China-issues-measures-on-building-common-prosperity-demonstration-zone-10Z2gdPHHCE/index.html
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=IMT-NWwWKwo
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SOURCE CGTN
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