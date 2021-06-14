CGTN: Китай планирует превратить Чжэцзян в демонстрационную зону для общего процветания

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CGTN

Jun 14, 2021, 18:54 ET

ПЕКИН, 14 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Согласно данным, опубликованным в четверг Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным советом, восточная провинция Чжэцзян в Китае сможет добиться существенного прогресса в создании демонстрационной зоны для всеобщего процветания.

В соответствии с руководством, опубликованным правительством, в провинции были приняты многочисленные меры, призванные служить примером для содействия общему процветанию.

China to build Zhejiang into demonstration zone for common prosperity
China to build Zhejiang into demonstration zone for common prosperity

В этом документе говорится, что к 2025 году Чжэцзян должен добиться существенного прогресса в создании демонстрационной зоны, при этом валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения должен достичь уровня умеренно развитых стран, а социальная структура региона должна быть представлена в основном жителями со средним уровнем дохода.

Далее в документе отмечается, что через 10 лет по достижении обозначенной вехи, провинция достигнет еще большего успеха в высококачественном развитии, обеспечивая общее процветание для всех жителей.

Обеспечение процветания всего китайского народа — это трудная и долгосрочная задача, которая не может быть выполнена в полном объеме в ближайшее время. Таким образом, насущной необходимостью является выбор некоторых областей с относительно хорошим потенциалом в качестве пилотного проекта. В этом состоял ответ Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) в ответ на вопрос репортеров о планах Китая в отношении Чжэцзяня.

Новаторская роль Чжэцзяня

По данным исследования, проведенного Научно-исследовательским институтом банка Китая, создание демонстрационной зоны в Чжэцзяне способствует выравниванию распределения доходов между городскими и сельскими регионами, стимулированию промышленного развития и оптимизации государственных услуг.

Поскольку Китай в настоящее время является второй по величине экономикой в мире, больше внимания следует уделять координации между ростом доходов в городах и сельских регионах и экономическим ростом в целях сокращения разрыва в доходах населения и укрепления групп со средним уровнем дохода. В исследовании говорится, что в рамках демонстрационной зоны Чжэцзян будут расширены каналы распределения доходов между городскими и сельскими жителями и рассмотрены способы повышения доходов групп с низким и средним уровнем дохода, а также усовершенствована политика распределения заработной платы для квалифицированных специалистов.

Чжэцзян обладает развитой экономикой, сильной ориентацией на реформы и духом новаторства, а дальнейший фундамент будет заложен строительством демонстрационных зон. В документе говорится, что Чжэцзян должен добиться скоординированного развития промышленной и потребительской модернизации, чтобы иметь возможность лучше удовлетворять разнообразные потребности граждан. Это требует высококачественного, интеллектуального и ориентированного на рынок развития различных отраслей, а также поощрения труда, технологий, государственного и частного капитала и других факторов.

Почему был выбран Чжэцзян?

По словам представителя правительства, провинция Чжэцзян достигла очевидных результатов в изучении и решении проблемы несбалансированного и недостаточного развития; результаты, достигнутые благодаря проводимым там реформам, создают опытную базу для других частей страны.

Чжэцзян — относительно богатая провинция. Свободный доход на душу населения в 2020 году составил 52 400 юаней (около $8199), уступая только Шанхаю и Пекину.

Развитие в этом регионе также хорошо сбалансировано, поскольку сельские жители составляют половину от общей численности населения, однако разница в доходах между городскими и сельскими жителями составляет 1,96, что значительно ниже национального среднего показателя в 2,56.

Все части Чжэцзяня, демонстрируют сильную готовность к реформам и новаторству, предлагая различные передовые программы решений, такие как быстрое и простое комплексное обслуживание. Несмотря на достигнутое, в провинции сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста и процветания, например в области антимонопольного управления и предотвращения беспорядочного роста капитала.

По данным НДРЦ, в документе основное внимание уделяется вариантам решения проблем связанных со слабейшим звеном, препятствующем общему процветанию, и предлагаются конкретные меры по сокращению разрыва между городским и сельским региональным развитием и распределением доходов между различными группами.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-10/China-issues-measures-on-building-common-prosperity-demonstration-zone-10Z2gdPHHCE/index.html

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=IMT-NWwWKwo 

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SOURCE CGTN

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