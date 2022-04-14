CGTN: Китай подчеркивает роль Хайнаня в развитии экологической цивилизации

Хайнань ― это провинция экологических ресурсов, и одним из главных приоритетов здесь является создание Национального парка тропических лесов Хайнань, заявил он во время посещения одного из участков парка в понедельник.

Стратегическое значение развития национальных парков

На территории Национального парка тропических лесов Хайнань находится один из самых концентрированных, хорошо сохранившихся и крупнейших тропических лесов в Китае. Парк занимает девять городов и уездов общей площадью 4400 квадратных километров, что составляет около одной седьмой территории острова Хайнань.

Это важная часть мировых тропических лесов и одна из ключевых территорий с точки зрения сохранения биологического разнообразия в стране.

Председателю КНР было рассказано о мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды и биоразнообразия в парке, а он подчеркнул необходимость полного понимания стратегического значения развития национальных парков Хайнаня для страны и призвал к непрерывным и решительным усилиям в этом направлении.

В прошлом году китайский лидер объявил об официальном создании первой в стране системы особо охраняемых природных территорий в ходе своего выступления с программной речью по видеосвязи на саммите COP15. Одной из них стал Национальный парк тропических лесов Хайнаня.

В последние годы Хайнань содействует созданию парка, поддерживая восстановление тропических лесов и реализуя проекты экологического переселения в основных охраняемых районах.

В конце марта исследователи открыли в парке восемь новых видов грибов. Они способны разлагать целлюлозу и лигнин и играют важную роль в разложении в экосистеме тропических лесов.

Непрерывные усилия по созданию экологической цивилизации

На протяжении многих лет Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность развития экологической цивилизации. «Прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние», — эти часто цитируемые слова Си Цзиньпином стали одной из ключевых составляющих его мыслей об экологическом прогрессе.

В марте прошлого года Китай принял план социально-экономического развития страны на следующие 5-15 лет, предусматривающий всестороннюю экологическую трансформацию социально-экономического развития и строительство «Прекрасного Китая».

Страна также объявила о том, что она будет стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, что означает, что Китай осуществит крупнейшее в мире снижение интенсивности углеродных выбросов и достигнет углеродной нейтральности в кратчайшие в мировой истории сроки относительно пика выбросов.

https://news.cgtn.com/news/2022-04-14/China-highlights-Hainan-in-advancing-ecological-civilization-19dBdlLA880/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Kh5RJn1AK1A

SOURCE CGTN