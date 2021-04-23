CGTN: Китай подтверждает климатические обязательства, сообщая о промежуточных достижениях
Apr 23, 2021, 13:49 ET
ПЕКИН, 23 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Китай — крупнейшая развивающаяся страна мира — в очередной раз подтвердил свое обязательство достичь пика выбросов CO2 до 2030 и углеродной нейтральности до 2060 года.
Это обязательство было подтверждено председателем КНР Си Цзиньпином в минувший четверг на Климатическом саммите глав государств, являющемся важным этапом глобального климатического политического процесса перед 26-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго (Великобритания) в ноябре текущего года.
«Китай сделал сотрудничество в формировании экологической цивилизации одним из приоритетов совместного проекта строительства «Одного пояса и одного пути» и выступил с целым рядом экологических инициатив», — отметил китайский лидер и добавил, что в октябре его страна проведет 15-е заседание Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.
Контроль и ограничение потребления угля
Си Цзиньпин заявил другим мировым лидерам, присутствовавшим на саммите, что его страна уже предпринимает конкретные действия. «Китай включил эту цель в процесс построения экологической цивилизации, и в настоящее время реализуется план действий по достижению пика углеродных выбросов к 2030 году».
«В течение 14-й Пятилетки (с 2021 по 2025 годы) мы будем строго контролировать рост потребления угля и постепенно ограничивать его потребление на протяжении 15-й Пятилетки», — добавил он.
Угольная энергетика остается одним из крупнейших источников энергии в Китае, и в 2021 году страна пообещала довести долю угля в общем объеме энергопотребления до уровня ниже 56%.
Согласно 14-му Пятилетнему плану — одному из ключевых программных документов, который будет оказывать значительное влияние на экономическое развитие страны в течение следующего десятилетия и в дальнейшей перспективе, потребление энергии на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) и объем выбросов углекислого газа на единицу ВВП будут сокращены за этот период на 13,5 и 18% соответственно.
Во время ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике Китая, проводившейся в конце 2020 года, сокращение углеродных выбросов было включено в список восьми основных задач, на решении которых Китай должен сосредоточить свое внимание в 2021 году.
В то же время Си Цзиньпин отметил, что это непростые задачи. «Срок исполнения китайского обязательства является значительно более коротким по сравнению с развитыми странами».
Согласно оценкам, обязательство по сокращению углеродных выбросов требует от Китая перехода от достижения своего пика углеродных выбросов к достижению углеродной нейтральности в течение 30 лет, в то время как у большинства развитых стран этот процесс займет 60 лет.
Он подчеркнул, что страны должны выполнять свои обещания по решению проблем, связанных с изменением климата.
Копенгагенский саммит 2009 года поставил перед Китаем цель достичь к 2020 году 15%-ной доли потребления энергии, не связанной с ископаемыми видами топлива, что привело к снижению интенсивности выбросов углекислого газа на 40-45% по сравнению с 2005 годом. Статистика Китая за 2019 год показала 15,3% и 48,1% соответственно, а это означает, что страна превзошла плановые показатели и выполнила поставленные цели раньше установленного срока.
По данным Министерства охраны окружающей среды КНР, по сравнению с 2005 годом объем выбросов парниковых газов на единицу ВВП сократился к 2019 году на 48%, что значительно опережает график выполнения Китаем своих обязательств по достижению целевых показателей 2020 года.
Жизненная важность глобального сотрудничества
Си Цзиньпин также подчеркнул важность глобального сотрудничества, призвав международное сообщество действовать сообща, а не прибегать к взаимным обвинениям; выполнять обещания, а не отказываться от них.
Председатель КНР предостерег от применения разрозненных и паллиативных подходов к сохранению окружающей среды.
Приветствуя возвращение Соединенных Штатов в процесс многостороннего регулирования в области изменения климата, Си Цзиньпин заявил, что Китай надеется на сотрудничество с международным сообществом, включая США, в целях совершенствования глобальных механизмов регулирования природопользования.
Он добавил, что развитые страны должны предпринимать конкретные усилия по оказанию помощи развивающимся странам в расширении их возможностей по преодолению последствий изменения климата, особо подчеркнув принцип общей, но дифференцированной ответственности в данном процессе.
Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность сохранения многосторонности, единства и взаимодействия в решении проблем, связанных с изменением климата.
Китай и европейские страны тесно сотрудничают в глобальной борьбе с изменением климата после выхода администрации бывшего президента США Дональда Трампа из Парижского соглашения.
https://news.cgtn.com/news/2021-04-22/President-Xi-attends-Leaders-Summit-on-Climate-via-video-link-ZFKPiQ9yCc/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ih5SJ9GaY2w
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SOURCE CGTN
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