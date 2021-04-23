CGTN: Китай подтверждает климатические обязательства, сообщая о промежуточных достижениях

«Китай сделал сотрудничество в формировании экологической цивилизации одним из приоритетов совместного проекта строительства «Одного пояса и одного пути» и выступил с целым рядом экологических инициатив», — отметил китайский лидер и добавил, что в октябре его страна проведет 15-е заседание Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

Контроль и ограничение потребления угля

Си Цзиньпин заявил другим мировым лидерам, присутствовавшим на саммите, что его страна уже предпринимает конкретные действия. «Китай включил эту цель в процесс построения экологической цивилизации, и в настоящее время реализуется план действий по достижению пика углеродных выбросов к 2030 году».

«В течение 14-й Пятилетки (с 2021 по 2025 годы) мы будем строго контролировать рост потребления угля и постепенно ограничивать его потребление на протяжении 15-й Пятилетки», — добавил он.

Угольная энергетика остается одним из крупнейших источников энергии в Китае, и в 2021 году страна пообещала довести долю угля в общем объеме энергопотребления до уровня ниже 56%.

Согласно 14-му Пятилетнему плану — одному из ключевых программных документов, который будет оказывать значительное влияние на экономическое развитие страны в течение следующего десятилетия и в дальнейшей перспективе, потребление энергии на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) и объем выбросов углекислого газа на единицу ВВП будут сокращены за этот период на 13,5 и 18% соответственно.

Во время ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике Китая, проводившейся в конце 2020 года, сокращение углеродных выбросов было включено в список восьми основных задач, на решении которых Китай должен сосредоточить свое внимание в 2021 году.

В то же время Си Цзиньпин отметил, что это непростые задачи. «Срок исполнения китайского обязательства является значительно более коротким по сравнению с развитыми странами».

Согласно оценкам, обязательство по сокращению углеродных выбросов требует от Китая перехода от достижения своего пика углеродных выбросов к достижению углеродной нейтральности в течение 30 лет, в то время как у большинства развитых стран этот процесс займет 60 лет.

Он подчеркнул, что страны должны выполнять свои обещания по решению проблем, связанных с изменением климата.

Копенгагенский саммит 2009 года поставил перед Китаем цель достичь к 2020 году 15%-ной доли потребления энергии, не связанной с ископаемыми видами топлива, что привело к снижению интенсивности выбросов углекислого газа на 40-45% по сравнению с 2005 годом. Статистика Китая за 2019 год показала 15,3% и 48,1% соответственно, а это означает, что страна превзошла плановые показатели и выполнила поставленные цели раньше установленного срока.

По данным Министерства охраны окружающей среды КНР, по сравнению с 2005 годом объем выбросов парниковых газов на единицу ВВП сократился к 2019 году на 48%, что значительно опережает график выполнения Китаем своих обязательств по достижению целевых показателей 2020 года.

Жизненная важность глобального сотрудничества

Си Цзиньпин также подчеркнул важность глобального сотрудничества, призвав международное сообщество действовать сообща, а не прибегать к взаимным обвинениям; выполнять обещания, а не отказываться от них.

Председатель КНР предостерег от применения разрозненных и паллиативных подходов к сохранению окружающей среды.

Приветствуя возвращение Соединенных Штатов в процесс многостороннего регулирования в области изменения климата, Си Цзиньпин заявил, что Китай надеется на сотрудничество с международным сообществом, включая США, в целях совершенствования глобальных механизмов регулирования природопользования.

Он добавил, что развитые страны должны предпринимать конкретные усилия по оказанию помощи развивающимся странам в расширении их возможностей по преодолению последствий изменения климата, особо подчеркнув принцип общей, но дифференцированной ответственности в данном процессе.

Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность сохранения многосторонности, единства и взаимодействия в решении проблем, связанных с изменением климата.

Китай и европейские страны тесно сотрудничают в глобальной борьбе с изменением климата после выхода администрации бывшего президента США Дональда Трампа из Парижского соглашения.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-22/President-Xi-attends-Leaders-Summit-on-Climate-via-video-link-ZFKPiQ9yCc/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ih5SJ9GaY2w

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SOURCE CGTN