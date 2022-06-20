CGTN: Китай призвал содействовать процессу глобализации на фоне глобального кризиса

В пятницу в своем виртуальном обращении на пленарном заседании 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для обеспечения более тесного взаимодействия в целях развития и устранения разрыва в уровнях развития международному сообществу необходимо объединить ресурсы, платформы и партнерские сети .

«Мы преисполнены уверенности в экономическом развитии Китая, — заявил Си Цзиньпин. — Китай будет и далее стимулировать высококачественное развитие, с твердой решимостью повышать стандарты открытости и стремиться к высококачественному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс ― один путь"».

Более справедливое и устойчивое глобальное развитие

Отметив, что международное сообщество стремится к обеспечению более справедливого, устойчивого и безопасного развития, Си Цзиньпин заявил, что важно не упускать появляющиеся возможности, оперативно решать возникающие проблемы и работать над реализацией Глобальной инициативы развития в целях построения общего будущего мира и процветания.

Китайский лидер предложил Глобальную инициативу развития в ходе своего прошедшего по видеосвязи выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре прошлого года. В плане изложен курс международного развития.

В своем выступлении на ПМЭФ Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления «мягкой связи» между всеми странами в рамках политики в области развития и международных правил и стандартов.

Китайский лидер призвал отказаться от практики разрыва связей, прекращения поставок, односторонних санкций и максимального давления, а также устранить торговые барьеры с тем, чтобы сохранить стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек, справиться с обостряющимися продовольственными и энергетическими кризисами и обеспечить восстановление мировой экономики.

Си Цзиньпин также призвал следовать принципам истинного мультилатерализма и уважать и поддерживать стремление всех стран к развитию, отвечающему их национальным условиям, а также строить открытую мировую экономику и укреплять представительство и право голоса государств с развивающимися рынками в рамках глобального экономического управления.

Он также призвал страны стремиться к инновационному развитию, подчеркнув важность раскрытия потенциала инновационного роста, совершенствования правил и институциональной среды для инновационной деятельности, а также устранения барьеров на пути движения инновационных факторов.

Си Цзиньпин настоятельно призвал к усилиям по углублению обмена и сотрудничества в области инноваций, содействию более глубокой интеграции науки и техники в экономику и обеспечению всеобщей доступности плодов инновационной деятельности.

Китай продолжит содействовать высококачественному развитию

Китайский лидер отметил, что основы китайской экономики ― высокая устойчивость, огромный потенциал и долгосрочная устойчивость ― остаются неизменными.

Китай был в числе первых стран, возобновивших работу и производство, и стал единственной крупной экономикой, продемонстрировавшей положительный рост в 2020 году, при этом в 2021 году ВВП Китая превысил 114,4 трлн юаней (около 18,1 трлн долл. США).

Согласно недавнему отчету, опубликованному торговой палатой США в Южном Китае, более 70% проанализированных компаний имеют планы реинвестирования в Китае на 2022 год, а 58% считают, что их общая доходность от инвестиций в Китае выше, чем в других местах.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов в партнерстве с Россией и остальными странами изучать перспективы развития, совместно использовать возможности роста и вносить новый вклад в углубление глобального сотрудничества в целях развития и построение общего будущего человечества.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-17/Xi-addresses-25th-St-Petersburg-International-Economic-Forum-1aWGtfC4wN2/index.html

Видео ― https://www.youtube.com/watch?v=lVFV29vcce0

SOURCE CGTN