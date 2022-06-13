CGTN: Китай стремится сбалансировать контроль за COVID-19 и экономический рост

В ходе своей очередной инспекции в провинции Сычуань на юго-западе Китая председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить усилия для преодоления трудностей в экономическом развитии, подчеркнув при этом, что необходимо также неуклонно придерживаться динамичного подхода в борьбе с COVID-19 с нулевым уровнем терпимости.

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), начал свою инспекцию в среду с посещения городов Мэйшань и Ибинь.

Содействие экологически безопасному развитию сельского хозяйства

В ходе посещения Си Цзиньпином деревни Юнфэн был сделан акцент на теме содействия модернизации сельского хозяйства. С опорой на развитую рисовую промышленность и технологии в этой деревне была создана крупнейшая экспериментальная база для новых сортов риса в провинции.

Узнав о прилагаемых на местном уровне усилиях, направленных на развитие сельскохозяйственных угодий, стимулирование производства зерна и возрождение сельских районов, Си Цзиньпин заявил о необходимости активизировать использование и разработку решений в области современной сельскохозяйственной науки и техники, а также активно развивать «зеленое», экологически чистое и эффективное сельское хозяйство.

«Китайский народ уверен в том, что рисовая чаша останется в наших руках», — заявил он, отметив важность обеспечения продовольственной безопасности, особенно производства зерна.

Охрана окружающей среды в бассейне реки Янцзы

В ходе инспекционной поездки Си Цзиньпина особое внимание было уделено защите окружающей среды.

Защита окружающей среды бассейна реки Янцзы является необходимым условием для содействия высококачественному развитию Экономического пояса реки Янцзы, заявил Си Цзиньпин во время посещения Саньцзянкоу, места слияния рек Цзиньша и Миньцзян в реку Янцзы.

Экономический пояс реки Янцзы охватывает девять провинций и два муниципалитета, на которые приходится более 40% населения и экономической активности страны.

Высшее руководство Китая призвало приложить усилия для того, чтобы превратить этот экономический пояс в центр экологически чистого развития, главную артерию, обеспечивающую плавную «двойную циркуляцию» внутренних и международных рынков, и основную движущую силу, стимулирующую высококачественное экономическое развитие.

Обеспечение нормальной жизни людей и производства

В ходе инспекции Си Цзиньпин также призвал принять меры для содействия трудоустройству выпускников высших учебных заведений, стимулирования научно-технических инноваций на предприятиях и укрепления потенциала страны в области независимых инноваций.

Президент был глубоко обеспокоен спасением и лечением людей, пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 балла, произошедшего в городе Яань в провинции Сычуань 1 июня.

Он призвал местные власти принять надлежащие меры, чтобы оказать помощь жителям, пострадавшим от землетрясения, обеспечить их товарами первой необходимости и разработать планы восстановления и реконструкции.

Говоря о наводнениях и геологических катаклизмах, произошедших за последнее время в некоторых районах Китая, Си Цзиньпин призвал к проведению заблаговременной подготовительной работы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций для защиты жизни и имущества людей. Он также потребовал принятия оперативных мер по спасению людей после стихийных бедствий, с тем чтобы свести к минимуму число жертв и потери имущества.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-09/Xi-Jinping-inspects-southwestern-Chinese-city-of-Yibin-1aIZLohONTG/index.html

Видео ― https://www.youtube.com/watch?v=0wEOsBK1UnE

SOURCE CGTN