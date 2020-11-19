CGTN: Китай заявляет о серьезных усилиях для поддержания внутреннего рынка при активном поиске возможностей за рубежом

В новой модели — "dual circulation", именуемой также "double development dynamic" («развитие с двусторонней динамикой») — предполагается взаимодействие двух экономических контуров — внутренней и внешней торговли — на этот раз с более весомым акцентом на отечественный рынок. Оживленные дискуссии по этому вопросу сразу же дали основания полагать, что китайская экономика должна «развернуться вовнутрь», поскольку сосредоточение на внутренней торговле, как утверждается, предполагает «закрытие дверей» для внешнего мира.

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Тем не менее для Пекина открытие двери «на всю ширину» представляется долгосрочным планом, от которого он не намерен отказываться. Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин заявил на 12-м саммите БРИКС, что Китай будет более «активно встраиваться в мировой рынок». Председатель Си отметил, что вместо того чтобы закрывать свою дверь перед дальнейшим освоением страны, Китай еще шире распахнет свои объятия для всего мира.

БРИКС — сокращенное наименование группы стран с развивающимися рынками, включающей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Проходившая во вторник встреча была организована Россией, председательствующей в этом году в БРИКС согласно очередности.

Он также добавил, что Китай удвоит свои усилия, направленные на расширение внутреннего спроса, углубление реформ во всех отношениях и стимулирование новаторства в науке и технике с целью придания импульса своему экономическому росту.

«Укрепление внутреннего экономического контура не противоречит проводимой Китаем политике открытости, ― заявил профессор Бизнес-школы ЕС (EU Business School) Гао Лянкуй (Gao Liankui) в своей авторской статье для издания Global Times. ― Новая модель... внедрена на основе реального развития китайской экономики, характеризующегося промышленной модернизацией и расширением внутреннего рынка».

«Наряду с технологическим развитием хозяйствующие субъекты будут видеть динамику изменений своих сравнительных преимуществ, что повлечет за собой определенную степень импортозамещения. Этот путь, выбранный Китаем, не уникален», — отмечает в своей статье профессор Гао.

Кроме того, на встрече БРИКС председатель Си подчеркнул необходимость международной солидарности в борьбе с коронавирусом. «Мы должны преодолеть разногласия и предубеждения на основе единства и рациональности и добиться максимально взаимовыгодной координации в борьбе против вируса», — заявил он.

Обязательство Китая по достижению углеродной нейтральности

На встрече глав государств БРИКС Си Цзиньпин также напомнил о приверженности своей страны ранее поставленной цели, заключающейся в достижении углеродной нейтральности до 2060 года. По мнению экспертов, для достижения этой цели Пекину необходимо уже к 2050 году обеспечить уровень выбросов, близкий к нулевому.

Он пообещал, что Китай будет равномерно увеличивать свой определяемый на национальном уровне вклад и стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа до 2030 года: «Вы можете полагаться на то, что Китай сдержит свое обещание».

«Для достижения углеродной нейтральности к 2060 году требуются колоссальные преобразования во всех аспектах социальной, экономической, энергетической и технологической систем», ― сообщил агентству Синьхуа заместитель председателя Национального комитета экспертов по изменению климата Хэ Цзянькунь (He Jiankun), а это предполагает, что новые и возобновляемые источники энергии станут фундаментальной основой для предполагаемого развития.

Согласно официальным данным, в 2018 году объем выбросов углекислого газа в Китае сократился на 45,8% по сравнению с 2005 годом. Это означает, что страна достигла своего целевого показателя по снижению выбросов на два года раньше запланированного срока.

Кроме того, правительство определилось со способами стимулирования «экологического развития». С 2011 года Китай стимулирует торговлю квотами на выбросы углерода в семи своих провинциях и городах, включая Пекин и Шанхай, с целью освоения рыночных механизмов контроля за выбросами парниковых газов.

Китай готов к выполнению взятых на себя международных обязательств соразмерно уровню своего развития, — заявил Си Цзиньпин на встрече во вторник.

Выстраивание партнерских отношений внутри БРИКС по мере осуществления новой промышленной революции

В отношении партнерства между странами БРИКС Си Цзиньпин отметил, что Китай готов сотрудничать с другими членами БРИКС в целях ускорения процесса налаживания партнерских отношений внутри этого объединения, связанных с новой промышленной революцией.

В частности, для стимулирования такого партнерства в Китае будет создан центр инноваций в городе Сямынь провинции Фуцзянь на юго-востоке страны, — объявил на встрече китайский лидер. По словам председателя Си, этот центр инноваций будет способствовать сотрудничеству в таких областях как координация политики, подготовка кадров и разработка проектов.

Основанная в 2009 году группа БРИКС была создана в целях установления справедливого, демократического и многополярного миропорядка, а также содействия формированию устойчивой, предсказуемой и более диверсифицированной международной денежно-кредитной системы.

«БРИКС выступает в качестве антагониста по отношению к G7 и другим структурам, где доминируют США, ― подчеркивает лондонский политический обозреватель Фредди Рейди (Freddie Reidy). ― Это объединение (его создание) объяснялось необходимостью поиска новой мировой резервной валюты и в результате привело к немедленному снижению стоимости доллара, что демонстрирует существенное влияние данной группы».

Председатель Си также призвал страны БРИКС высоко держать знамя мультилатерализма и защищать цели и принципы Устава ООН и международный порядок, основывающийся на международном праве.

В своей речи он подчеркнул неизменную необходимость принимать близко к сердцу проблемы, касающиеся благосостояния людей, а также настоятельно призвал участников объединения стремиться к стратегической цели, заключающейся в построении общества с единым будущим для всего человечества.

В настоящее время мир оказался одновременно перед лицом самой серьезной пандемии за последнее столетие и судьбоносных изменений, также не наблюдавшихся за последние сто лет, — сказал Си Цзиньпин в отношении пандемии COVID-19, ввергнувшей мир в глубочайшую рецессию со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия.

«Несмотря на все это, мы по-прежнему убеждены в том, что главные задачи нашего времени — мир и развитие — не изменились и что нельзя повернуть вспять тенденцию к многополярности и экономической глобализации», — заявил он.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=7TrCaS4AHBw

SOURCE CGTN