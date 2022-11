CGTN: kulturowe rozwiązania światowych wyzwań

PEKIN, 7 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Wszyscy doświadczamy dynamicznych zmian i zmagamy się z wyzwaniami niespotykanymi od stulecia. Dla wielu ludzi istotne jest pytanie: czy świat mógłby być lepszy? Tian Wei z CGTN, dziennikarka i popularyzatorka kultury, w 10-minutowej rozmowie o Chinach dzieli się swoimi wyjątkowymi spostrzeżeniami.

Tian podkreśla, że w okresie od 800 r. p.n.e. do 200 r. p.n.e. największe cywilizacje świata wydały jednych z najbardziej błyskotliwych myślicieli: Konfucjusz, Laozi, Zhuangzi, Xunzi i Hanfeizi w Chinach; Sokrates, Platon i Arystoteles w Grecji; żydowscy prorocy Izajasz i Zoroaster z Persji oraz Budda ze starożytnych Indii. To oni położyli fundamenty filozoficzne pod rozwój całej ludzkości i dostarczyli najlepszych źródeł, do których można sięgnąć po odpowiedzi.

Obecnie jednak, jak zauważa Tian, przy zdominowanych przez Zachód narracjach i perspektywach, właściwe odpowiedzi są poza zasięgiem.

Jej zdaniem historia i kultury wykazują oczywisty deficyt informacji, których zakres jest zbyt ograniczony. Na przykład w 2013 roku magazyn „Time", znany z tego, że wyłania najbardziej wpływowe osoby roku, opublikował zestawienie „100 najbardziej znaczących postaci w historii". Nikt z Azji nie znalazł się na tej liście. To wyraźnie pokazuje, że niektóre współczesne wartości o charakterze globalnym odzwierciedlają znacznie ograniczoną część przeszłości ludzkości. Jak można sprostać wyzwaniom stojącym przed całą ludzkością, jeśli ograniczamy się tylko do inspiracji i mądrości z niektórych części świata?

Tian zauważa, że niedostatek informacji i utrata różnorodności narracji prowadzi do poważniejszych problemów związanych z brakiem samoświadomości i poczucia własnej wartości we własnej kulturze. Weźmy za przykład konfucjanizm. Ta szkoła myślenia kładzie nacisk na poprawność stosunków społecznych, sprawiedliwość, dobroć i szczerość. Uczy, że władca powinien sprawować rządy za pomocą cnoty, a nie siły, w oparciu o kompletny system ustanowiony w celu ograniczenia władzy cesarskiej. Dzięki praktycznej filozofii skupiającej się na relacjach między jednostką a społeczeństwem konfucjanizm trafił głęboko do serc obywateli.

Tian mówi, że samopoznanie, samoświadomość i poczucie wartości swojej kultury są ważne nie tylko dla tych ludzi - to ogromna przysługa dla wszystkich, ponieważ należy wnosić jak najwięcej kreatywności i różnorodności, aby poradzić sobie z wyzwaniami, które stoją przed nami w dzisiejszych czasach.

