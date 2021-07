CGTN : La Chine est officiellement dans une « société Xiaokang » alors que le PCC fête son centenaire

« Nous avons réalisé l'objectif du premier centenaire de construire une société modérément prospère à tous égards », a déclaré le secrétaire général du Comité central du PCC, Xi Jinping, lors de ce grand rassemblement.

Les applaudissements nourris de la foule sur la place Tian'anmen traduisent la fierté et l'exaltation de la nation chinoise tout entière à l'égard de ce résultat obtenu de haute lutte.

Que signifie une « société Xiaokang » dans un pays de 1,4 milliard d'habitants ?

Enraciné dans la culture traditionnelle de la Chine, le « Xiaokang » est utilisé par le PCC pour décrire les objectifs de développement vers lesquels le pays s'efforce de tendre. Sa forme la plus répandue - « une société Xiaokang globale » - traduit les objectifs plus larges de modernisation et d'élimination de la pauvreté.

Le concept comporte un « plan de doublement des revenus », qui vise à doubler le PIB et le revenu par habitant des résidents urbains et ruraux d'ici 2020 par rapport aux niveaux de 2010.

La Chine, un pays relativement pauvre il y a quelques décennies à peine, est devenue la deuxième économie mondiale avec un produit intérieur brut (PIB) dépassant les 100 000 milliards de yuans (environ 15 000 milliards de dollars). Son PIB par habitant a atteint plus de 10 000 dollars, soit dix fois plus qu'en 2000, ce qui fait de la Chine l'un des principaux pays à revenu intermédiaire.

Le pays a proclamé sa victoire dans l'éradication de la pauvreté absolue à l'échelle nationale à la fin de 2020, et les habitants des villes comme des campagnes ont vu leurs revenus augmenter rapidement.

En 2020, le revenu disponible par habitant atteindra 32 189 yuans (4 665 dollars). Le coefficient d'Engel est tombé à 30,2 % en 2020, contre 60 % quelques décennies plus tôt, ce qui témoigne de l'augmentation du niveau de vie du pays.

À la fin de 2020, 1,36 milliard de personnes, soit 95 % de la population, disposeront d'une assurance médicale de base. Entre-temps, 999 millions de personnes - plus de 90 % de la population - étaient couvertes par le système de retraite.

Et l'ambition de « prospérité modérée » est allée plus loin que la satisfaction des besoins fondamentaux des personnes. Comme l'a dit Xi jeudi, « depuis le jour même de sa fondation, le Parti a fait de la recherche du bonheur pour le peuple chinois et du rajeunissement pour la nation chinoise son aspiration et sa mission. »

Le septième recensement national de la Chine en 2020 a montré que le niveau d'éducation de la population n'avait cessé d'augmenter, tandis que l'industrie culturelle chinoise a connu une croissance rapide. En 2019, elle représentait 4,5 % du PIB, soit une hausse de près de 1,7 point de pourcentage par rapport à 2010.

En termes de ressources et d'environnement, la part des énergies propres a augmenté rapidement. En 2020, les énergies propres représenteront 24,3 % de la consommation totale d'énergie de la Chine.

Alors que la Chine s'engage dans un nouveau voyage vers la modernisation socialiste, Xi a promis que le PCC continuerait à pratiquer une philosophie de développement centrée sur le peuple, à répondre aux préoccupations du peuple et à promouvoir la prospérité commune pour tous.

« Sur le chemin qui nous attend, nous devons nous appuyer étroitement sur le peuple pour créer l'histoire », a-t-il déclaré jeudi.

https://news.cgtn.com/news/2021-07-02/China-officially-in-a-Xiaokang-society-as-CPC-celebrates-centenary--11zKFonw3mM/index.html

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ViJ8Ba1uhoA

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN