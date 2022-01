CGTN : La Chine est prête à adopter des Jeux olympiques d'hiver verts, inclusifs, ouverts et propres

Ce mardi, 30 jours avant la cérémonie d'ouverture, Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a inspecté les préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022, qui se tiendront à Beijing.

Il a également adressé ses vœux du Nouvel An aux athlètes, entraîneurs, bénévoles et représentants des équipes opérationnelles, au personnel des médias et aux équipes de recherche scientifique.

Le président chinois a accordé une grande attention aux préparatifs des Jeux olympiques. La visite de mardi était sa cinquième visite d'inspection sur les sites des Jeux olympiques d'hiver. Ces précédentes visites ont été réalisées en janvier et février 2017, en février 2019 et en janvier 2021.

Construction du site

Lors de son inspection en février 2019, Xi Jinping a souligné que la construction du site devait respecter les normes olympiques et mettre en évidence les caractéristiques de la technologie, de la sagesse, de l'environnement et de la frugalité.

Mardi, il a visité l'anneau national de patinage de vitesse, connu localement sous le nom de « ruban de glace », qui figure parmi les 12 sites choisis pour accueillir les jeux. Ce site est le seul à avoir été construit exclusivement pour la compétition sur glace. Soulignons qu'il illustre de manière exemplaire la façon dont la Chine tient sa promesse d'accueillir des jeux verts.

Le site utilise une technologie de fabrication directe de glace à haute teneur en dioxyde de carbone, qui induit des émissions de carbone pratiquement nulles. La chaleur résiduelle en réfrigération peut encore être recyclée, ce qui augmente l'efficacité énergétique de 30 à 40 %.

Lors de son inspection en février 2017, Xi Jinping avait déclaré que les projets de construction pour les Jeux olympiques d'hiver ne devraient pas être extravagants, et que leur utilisation après les Jeux devrait être prise en considération.

Cette instruction avait été parfaitement respectée pour le « ruban de glace ». Après les Jeux, cette surface de 12 000 mètres carrés de glace deviendra un terrain de jeu pour les amateurs de patinage de vitesse, de patinage artistique, de hockey sur glace et de curling.

Garantie de service

Lors du symposium sur la préparation des Jeux olympiques d'hiver en février 2017, Xi Jinping a souligné que les opérations d'exploitation et les travaux de service réalisés pour les Jeux devraient faire l'objet d'une conception méthodique et d'une mise en œuvre rigoureuse.

Il a également encouragé le comité organisateur des Jeux à utiliser activement la technologie moderne, en particulier l'informatisation et les big data, pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité.

Mardi, Xi Jinping a visité le centre principal des médias, le village des athlètes, le centre de commandement des opérations des Jeux et une base d'entraînement aux sports d'hiver, qui sont des sites essentiels à la prestation de services.

Le centre principal des médias, qui couvre une superficie de 211 000 m², sera le siège temporaire et l'espace de travail de quelque 3 000 journalistes de plus de 100 pays et régions et de 12 000 diffuseurs de plus de 200 réseaux.

L'utilisation de technologies intelligentes dans un large éventail de domaines rend ce centre médiatique différent de ceux des Jeux olympiques précédents. Des armées de robots aideront à offrir une vaste gamme de services, en servant de guides et en accomplissant des tâches liées à la prévention et au contrôle de la COVID-19, à la livraison et à la préparation des aliments.

Le village des athlètes offrira des prestations permanentes aux athlètes, entraîneurs et officiels pendant les Jeux, sur 53 jours au total, dans les trois zones de compétition - Beijing, Yanqing et Zhangjiakou.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=bS7PLZjK0hE

SOURCE CGTN