CGTN : La Chine prend de nouveaux engagements pour aider les pays en développement à vaincre le COVID-19

S'adressant en visioconférence au Sommet mondial de la santé, le président chinois Xi Jinping a exhorté les principales économies du monde à remédier aux lacunes, à combler les failles et à renforcer les maillons faibles dans la lutte contre « la plus grave pandémie du siècle. »

Le sommet était organisé conjointement par la Commission européenne et l'Italie, qui préside cette année le Groupe des 20 (G20).

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le monde a dépassé les 165 millions, avec plus de 3,4 millions de décès, selon les données de l'Université Johns Hopkins.

« Combler le déficit en matière de vaccination »

« Il y a un an, j'ai proposé que les vaccins deviennent un bien public mondial », a déclaré M. Xi. « Aujourd'hui, le problème de l'inégalité en matière de vaccination s'est accentué. »

Plus de 1,1 milliard de doses de vaccin COVID-19 ont été administrées dans le monde, mais plus de 80 % d'entre elles l'ont été dans des pays à revenu élevé ou moyen supérieur, alors que seulement 0,3 % des vaccinations ont eu lieu dans des pays à faible revenu, a déclaré au début du mois le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La Chine a fourni 300 millions de doses de vaccins au monde ; elle a fourni gratuitement des vaccins à plus de 80 pays en développement qui en avaient un besoin urgent et a exporté des vaccins vers 43 pays, a souligné Xi, ajoutant que la Chine fournira davantage de vaccins autant qu'elle le pourra.

La Chine soutient ses fabricants de vaccins dans le transfert de technologies vers d'autres pays en développement et dans la réalisation de coproductions avec eux, a-t-il déclaré.

Réaffirmant le soutien de la Chine à la renonciation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins COVID-19, il a déclaré que le pays « soutient l'Organisation mondiale du commerce et d'autres institutions internationales dans la prise d'une décision rapide à ce sujet. »

Il a proposé la création d'un forum international sur la coopération en matière de vaccins afin de promouvoir une distribution juste et équitable des vaccins dans le monde.

« Nous devons faire preuve de justice et d'équité puisque nous nous efforçons de combler le déficit en matière de vaccination », a souligné M. Xi. « Il est impératif pour nous de rejeter le nationalisme vaccinal et de trouver des solutions aux problèmes concernant la capacité de production et la distribution des vaccins, afin de rendre les vaccins plus accessibles et abordables dans les pays en développement. »

Davantage de soutien financier

La Chine a déjà fourni $2 milliards de dollars pour aider les pays en développement à faire face à la COVID-19 ; elle a envoyé du matériel médical à plus de 150 pays et 13 organismes internationaux, fournissant plus de 280 milliards de masques, 3,4 milliards de combinaisons de protection et quatre milliards de kits de test dans le monde, selon M. Xi.

« La Chine fournira une aide internationale supplémentaire de $3 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour lutter contre la COVID-19 et le redressement économique et social dans d'autres pays en développement », a-t-il annoncé.

Xi, le dirigeant du plus grand pays en développement du monde, a mentionné 11 fois les « pays en développement » dans un discours qui a duré moins de sept minutes, appelant les membres du G20 à redoubler d'efforts pour les aider et répondre à leurs préoccupations.

« La Chine met pleinement en œuvre l'initiative de suspension du service de la dette des pays les plus pauvres du G20 et a jusqu'à présent reporté le remboursement de la dette de plus de 1,3 milliard de dollars, soit le montant de report le plus élevé parmi les membres du G20 », a-t-il déclaré.

Il est essentiel que les membres du G20 continuent à soutenir les pays en développement par des moyens tels que la suspension de la dette et l'aide au développement, a déclaré le président chinois.

Xi a poursuivi en appelant à l'amélioration du système de gouvernance mondiale. Les pays du G20 doivent renforcer et faire valoir le rôle des Nations unies et de l'OMS et améliorer le système mondial de prévention et de contrôle des maladies, a déclaré le président chinois.

« Il est important que nous maintenions un esprit de riches concertations, de contribution commune et de bénéfices partagés, que nous tenions pleinement compte des opinions des pays en développement et de leurs préoccupations légitimes », a-t-il ajouté.

Xi a réitéré son appel à la solidarité et à la coopération pour lutter contre la COVID-19 et construire une communauté mondiale de la santé pour tous.

« La pandémie nous rappelle une fois de plus que nous, l'humanité, nous nous élevons et nous tombons ensemble en partageant un destin commun », a-t-il déclaré. « Nous devons défendre l'idée de la construction d'une communauté mondiale de la santé pour tous, surmonter cette période difficile à travers la solidarité et la coopération, et rejeter fermement toute tentative de politiser, d'étiqueter ou de stigmatiser le virus. »

https://news.cgtn.com/news/2021-05-21/China-makes-new-pledges-to-help-developing-countries-defeat-COVID-19-10rWrYN7HGg/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=GNU57IdvS_w

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN