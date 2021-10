CGTN : La Chine promet d'améliorer l'ensemble du processus démocratique populaire

BEIJING, 16 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Les autorités chinoises ont promis jeudi de maintenir et d'améliorer le système du congrès populaire et de renforcer continuellement la démocratie populaire dans son ensemble.

« La démocratie populaire à processus intégral en Chine dispose non seulement d'un ensemble complet d'institutions et de procédures, mais aussi d'une participation et de pratiques complètes. C'est la démocratie socialiste la plus large, la plus authentique et la plus efficace », a déclaré le Président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (CPC) et président de la Commission militaire centrale, lors d'une conférence centrale sur les travaux liés aux congrès populaires, qui s'est tenue mercredi et jeudi à Beijing.

« Le système des congrès populaires est un véhicule institutionnel important pour la réalisation d'un processus complet de démocratie populaire en Chine », a-t-il ajouté.

Le système des congrès populaires est le système politique fondamental de la Chine, la forme d'organisation du pouvoir d'État de la dictature démocratique populaire en Chine, et le système de gouvernement du pays.

Le Congrès national populaire (ANP) est la plus haute institution par laquelle le peuple chinois exerce son pouvoir d'État.

Une garantie institutionnelle essentielle

Le système du Congrès populaire a fourni une garantie institutionnelle importante au peuple chinois, dirigé par le CPC, pour créer les miracles de la croissance économique rapide et de la stabilité sociale à long terme au cours des 60 dernières années, en particulier au cours des quatre décennies de réforme et d'ouverture, a déclaré M. Xi.

Il a qualifié le système du congrès populaire de grande création dans l'histoire des systèmes politiques, ainsi que de tout nouveau système de grande importance dans l'histoire politique de la Chine et du monde.

Depuis le 18e Congrès national du CPC en 2012, le Comité central du CPC a continué à innover les théories et la pratique du système des congrès populaires, a indiqué Xi.

Notant que l'avantage institutionnel est vital pour qu'un pays puisse saisir son initiative stratégique, Xi a déclaré que l'histoire et la réalité montrent qu'un pays sera stable s'il a un système stable, et qu'un pays sera fort s'il a un système solide.

Il a souligné les efforts déployés pour appliquer pleinement la Constitution et sauvegarder son autorité et son caractère sacré, et pour améliorer le système de lois socialiste chinois afin que de bonnes lois soient en place pour promouvoir le développement et assurer une bonne gouvernance.

Il a également noté que les congrès populaires devraient exercer correctement et efficacement leur pouvoir de contrôle conformément à la loi, et que les députés aux congrès populaires devraient exercer pleinement leurs fonctions.

Si les congrès populaires doivent renforcer l'auto-construction, le leadership global du Parti sur les congrès populaires doit également être renforcé, a déclaré Xi.

La démocratie n'est pas un ornement pour la décoration : Xi

Le Président Xi a souligné que la démocratie n'est pas un ornement destiné à être décoré, mais qu'elle doit être utilisée pour traiter les questions qui préoccupent réellement le peuple.

La clé de la démocratie d'un pays réside dans le fait que le peuple dirige le pays, selon que le peuple a le droit de vote et, plus important encore, selon que le peuple a le droit à une large participation, a déclaré Xi.

Il a également noté que la démocratie dépend des promesses verbales que le peuple a reçues au cours du processus électoral, et plus encore, elle dépend du nombre de ces promesses qui ont été tenues après l'élection.

Selon M. Xi, pour juger si un pays est démocratique, il faut également examiner les procédures et les règles politiques stipulées par les systèmes et les lois. « Plus important encore, si ces systèmes et ces lois sont bien appliqués », a-t-il déclaré.

Xi a également appelé à se concentrer sur la question de savoir si les règles et les procédures de fonctionnement du pouvoir sont démocratiques, tout en soulignant que la clé réside dans le fait que le pouvoir est réellement contrôlé et limité par le peuple.

« Si le peuple n'est réveillé qu'au moment du vote et se met à dormir par la suite ; si le peuple n'écoute que des slogans fracassants pendant les campagnes électorales mais n'a pas son mot à dire par la suite ; si le peuple n'est favorisé que pendant la prospection mais est laissé de côté après l'élection, une telle démocratie n'est pas une véritable démocratie », a déclaré Xi.

La démocratie n'est pas un droit spécial réservé à un seul pays : Xi

Le Président Xi a souligné que la démocratie est un droit dont les citoyens de tous les pays peuvent jouir, et non un droit spécial réservé à un pays en particulier.

La décision de savoir si un pays est démocratique ou non doit être prise par son peuple, et non par une poignée d'autres personnes, a-t-il déclaré, ajoutant que la question de savoir si un membre de la communauté internationale est démocratique ou non doit être jugée par la communauté internationale dans son ensemble, et non par une minorité bien-pensante.

« Il existe de nombreuses façons de parvenir à la démocratie, et il n'y a pas de modèle unique », a souligné M. Xi.

Il est antidémocratique en soi d'utiliser un seul critère pour mesurer les différents systèmes politiques du monde et d'examiner la riche civilisation politique de l'humanité d'un œil monotone, a-t-il ajouté.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-14/Xi-stresses-progress-in-enhancing-whole-process-people-s-democracy-14lSRvccrMQ/index.html

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN