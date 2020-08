CGTN : la Chine s'efforce d'assurer la protection écologique du fleuve Yangtze

La Chine a répertorié la protection écologique et le développement de qualité du bassin du fleuve Jaune et le développement de la Ceinture économique du fleuve Yangtze, en tant que stratégies nationales.



D'après le People's Daily, à la fin du mois de novembre 2019, le budget central avait affecté 123,7 milliards de yuans (17,67 milliards USD) pour soutenir la réhabilitation de l'environnement dans la Ceinture économique du fleuve Yangtze.



Xi a également visité Magang Group, du groupe sidérurgique China Baowu. Au cours d'une réunion de travail, il s'est informé sur la reprise du travail, de la production et des activités de l'entreprise.

Grâce à de grands sacrifices et des efforts laborieux, la Chine a pratiquement maîtrisé l'épidémie de COVID-19 et son économie est en constante reprise.



Comme le montrent les indicateurs à la mi-année, l'économie de la Chine a surmonté son ralentissement dû aux tensions du COVID-19 et a rebondi au deuxième trimestre.



Mercredi après-midi, Xi a également inspecté le lac Chaohu à Hefei, la capitale de la province d'Anhui et il s'est adressé aux soldats, aux fonctionnaires locaux et aux membres du Parti, pour contribuer à combattre les inondations.

Les pluies persistantes de la saison des crues ont fait monter le niveau de l'eau du lac Chaohu, l'un des cinq plus grands lacs d'eau douce de Chine.

Au mois de juillet, les autorités locales ont détaché 3000 soldats dans le cadre des efforts de secours aux victimes des inondations.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=xG4caUB4ZBw

