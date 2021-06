CGTN : La Chine veut faire du Zhejiang une zone de démonstration de la prospérité commune

D ' ici 2025, le Zhejiang devrait r é aliser de solides progr è s dans la construction de la zone de d é monstration. Son produit int é rieur brut (PIB) par habitant devrait atteindre le m ê me niveau que celui des pays en d é veloppement, tandis qu ' une structure sociale avec une population majoritairement à revenu moyen devrait se d é velopper d ' ici l à , selon la directive.

La directive pr é voit é galement que, 10 ans plus tard, la province conna î tra un grand succ è s dans le d é veloppement de haute qualit é , atteignant la prosp é rit é commune dans son ensemble.

La promotion de la prosp é rit é commune de tous les Chinois est une t â che ardue et de longue haleine qui ne peut ê tre pleinement mise en œ uvre en peu de temps. En r é ponse à une question des journalistes sur les projets de la Chine dans le Zhejiang, la Commission nationale pour le d é veloppement et la r é forme (NDRC) a d é clar é qu ' il é tait urgent de s é lectionner des zones pr é sentant les conditions suffisantes pour servir de mod è le.

Le r ô le de pionnier du Zhejiang

La construction de la zone de d é monstration dans le Zhejiang est propice à la promotion d ' une meilleure coordination entre la distribution des revenus urbains et ruraux, à la stimulation du d é veloppement industriel et à l ' optimisation des services publics, selon une é tude du Bank of China Research Institute.

La Chine é tant d é sormais la deuxi è me plus grande é conomie du monde, elle doit accorder une plus grande attention à la coordination entre la croissance des revenus urbains et ruraux et la croissance é conomique, afin de r é duire l 'é cart de revenus et de renforcer les groupes à revenus moyens. La zone de d é monstration du Zhejiang é largira les canaux de revenus des r é sidents urbains et ruraux, et explorera des moyens d ' augmenter les revenus des groupes à faibles et moyens revenus, ainsi que d ' am é liorer la politique de distribution des salaires pour les talents qualifi é s, d ' apr è s l 'é tude.

Le Zhejiang a une é conomie d é velopp é e, un sens aigu de la r é forme et de l ' innovation, et b é n é ficie des fondements et des avantages n é cessaires à la cr é ation de zones de d é monstration. Selon la directive, le Zhejiang devrait mettre en place une progression coordonn é e dans la mise à niveau de l ' industrie et de la consommation, afin de mieux r é pondre aux besoins diversifi é s de la population, ce qui n é cessite un d é veloppement haut de gamme, intelligent et ax é sur le march é et de promouvoir la vivacit é de la main-d 'œ uvre, de la technologie, des capitaux publics et priv é s et d ' autres facteurs, toujours selon l 'é tude.

Pourquoi le Zhejiang a-t-il é t é s é lectionn é ?

La province du Zhejiang a obtenu des r é sultats é vidents dans l ' exploration et la r é solution du probl è me du d é veloppement d é s é quilibr é et insuffisant ; les fruits obtenus par les r é formes dans cette province serviront de mod è le pour d ' autres r é gions du pays, a d é clar é le planificateur d 'É tat chinois

Le Zhejiang est une province relativement riche. Le revenu par habitant de ses r é sidents s 'é levait à 52 400 yuans (environ 8 199 dollars) en 2020, ce qui le place en deuxi è me position derri è re Shanghai et P é kin.

Le d é veloppement y est é galement bien é quilibr é puisque les r é sidents ruraux repr é sentent la moiti é de la population totale, mais l 'é cart de revenu entre les r é sidents urbains et ruraux est de 1,96, bien inf é rieur aux 2,56 du pays.

Toutes les r é gions du Zhejiang font g é n é ralement preuve d ' un sens relativement fort de la r é forme et de l ' innovation, offrant diverses exp é riences de r é forme avanc é es telles que des services à guichet unique rapides et faciles. Malgr é tous ces services, le potentiel de croissance et de prosp é rit é reste important dans la province, par exemple en mati è re de gestion antimonopole et de pr é vention de l ' expansion d é sordonn é e du capital.

Selon la NDRC, la directive ax é e sur les probl è mes se concentre sur le maillon le plus faible entravant la prosp é rit é commune et propose des mesures cl é s pour r é duire l 'é cart entre le d é veloppement r é gional urbain et rural et la r é partition des revenus entre les diff é rents groupes.

