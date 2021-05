CGTN: la ciudad de Zhaojin, la tierra roja del noroeste de China

Transmitir el gen rojo

En mayo de 2018, Wang Tianjiao, entonces alumna de tercer grado de la Escuela Primaria del Ejército Rojo de Beiliang, escribió una carta al presidente chino Xi Jinping en nombre de sus compañeros de clase, contándole su experiencia en el aprendizaje de la historia revolucionaria y el desarrollo de la escuela.

Poco después, Xi respondió a los estudiantes en una carta, animándoles a transmitir el gen rojo de generación en generación. Xi escribió que esperaba que los alumnos valoraran el tiempo y estudiaran con ahínco con un corazón agradecido, y que crecieran para ser útiles al país, al pueblo y a la sociedad en el futuro.

La Escuela Primaria del Ejército Rojo de Beiliang es una huella de la historia revolucionaria de la ciudad. Se fundó en 1955 en el antiguo emplazamiento revolucionario: el lugar de la Reunión de Chenjiapo.

En junio de 2000, Qi Xin, la madre de Xi, visitó la escuela. Al ver sus aulas en mal estado y sus instalaciones anticuadas, movilizó a toda su familia para donar 150.000 yuanes (18.116 dólares) para reubicar y reconstruir la escuela.

Desde entonces, con el apoyo del gobierno y de diferentes sectores de la sociedad, la escuela ha seguido mejorando sus condiciones con edificios académicos y dormitorios recién construidos, aulas profesionales y un patio de recreo con pistas de goma sintética.

El rápido desarrollo beneficia a la población local

En 2015, cuando Xi Jinping visitó la ciudad de Zhaojin, hizo hincapié en reforzar el estudio de la historia de las bases revolucionarias, resumir la experiencia histórica y llevar mejor el espíritu revolucionario y el buen estilo de trabajo.

La ciudad se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Se han construido autopistas, comunidades de asentamiento de residentes, tiendas, estadios y otras infraestructuras. El que fuera un lugar remoto y atrasado se ha convertido en una ciudad famosa por el turismo rojo.

"La renta per cápita en 2015 era de 8.848 yuanes. En 2020, la renta per cápita ha subido a 15.235 yuanes", dijo Bai Wei, secretario de la rama del Partido de la ciudad de Zhaojin. "El pueblo era pobre y estaba atrasado. Los chicos jóvenes se habían marchado y las chicas no querían casarse aquí. Pero en los últimos dos años, 16 estudiantes universitarios han vuelto."

"La ciudad de Zhaojin es muy buena. Vuelve aquí y trabaja en este lugar rojo, hay un sentido de honor y ganancia," dijio Bai.

