CGTN: La educación, un factor clave detrás de la campaña anticorrupción de China

PEKÍN, 3 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- China ha alcanzado logros notables en la lucha contra la corrupción desde el 18.° Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCC) celebrado en 2012. Se han tomado una serie de medidas para garantizar que los funcionarios "no se atrevan a ser, no puedan ser y no quieran ser corruptos".

Además de castigar a los funcionarios corruptos y establecer sistemas para prevenir la corrupción, China ha hecho hincapié en el papel de la educación en su campaña anticorrupción.