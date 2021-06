CGTN:La educación, un factor clave en la lucha contra la corrupción en China

BEIJING, 3 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- China ha conseguido notables logros en la lucha contra la corrupción desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China (CPC) de 2012. Se han tomado una serie de medidas para que los funcionarios "no se atrevan a ser, no puedan ser y no quieran ser corruptos".

Además de castigar a los funcionarios corruptos y crear sistemas para prevenir la corrupción, China ha puesto especial énfasis en el papel de la educación en su campaña anticorrupción.