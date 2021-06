CGTN : La fête des pères : Trois "trésors" que Xi Jinping tient de son père

Il y a au moins trois traits de caractère que Xi a hérité de son père Xi Zhongxun (1913-2002), ancien dirigeant du Parti communiste chinois (PCC) et de l'État.

Une philosophie axée sur le peuple

De nombreux dirigeants chinois ont commencé leur carrière en partant de la base, en affrontant les difficultés auxquelles les gens ordinaires sont confrontés et en comprenant les besoins du peuple, ce qui jette des bases solides pour leur approche pragmatique et axée sur le peuple dans la conception des politiques nationales.

La philosophie axée sur le peuple est l'un des principaux trésors que Xi Jinping tient de son père, qui estimait que les dirigeants et les masses sont égaux et qu'ils doivent toujours vivre au milieu du peuple.

Le père a dit un jour à son fils : « Quel que soit le titre de ton poste, sers le peuple avec diligence, considère les intérêts du peuple de tout ton cœur, maintiens des liens étroits avec le peuple et lui reste toujours accessible. »

Adhérant à la voie du "service du peuple", Xi Jinping a visité les 14 zones contiguës d'extrême pauvreté de la Chine après être devenu secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) en novembre 2012. Il s'est rendu dans des villages et des foyers, et a déclaré aux communautés qu'il n'était qu'un « serviteur du peuple ».

Lors de ses tournées d'inspection à l'intérieur du pays, Xi Jinping a toujours bavardé avec les habitants, s'est soucié de leur vie quotidienne et a insisté sur les responsabilités de servir le peuple avec les autres responsables.

Le Parti a gagné le soutien inconditionnel de la population parce qu'il a toujours servi le peuple avec cœur et âme et s'est efforcé d'assurer le bien-être de tous les groupes ethniques, a déclaré Xi Jinping à de nombreuses occasions.

Une approche pragmatique

Héritant de l'approche pragmatique de son père, Xi Jinping a visité tous les villages de Zhengding, dans la province du Hebei, lorsqu'il était chef du parti du comté dans les années 1980. Puis, à Ningde, dans le Fujian, il a visité neuf comtés au cours des trois premiers mois de son mandat de secrétaire du comité préfectoral du PCC de Ningde, et s'est rendu dans la plupart des cantons par la suite.

Après avoir été transféré dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, en 2002, il a visité les 90 comtés en plus d'un an. Pendant son bref mandat à Shanghai en 2007, il a visité les 19 districts et comtés de la ville en sept mois.

La formulation du 14e plan quinquennal (2021-2025) de développement économique et social du pays et des objectifs futurs pour 2035 reflète également l'attachement de Xi Jinping à l'investigation et à la recherche.

En convoquant et en présidant un certain nombre de symposiums, il a écouté les opinions et les conseils de tous les milieux sur le développement économique et social du pays au cours de la période du plan.

Vivre une vie simple

Les Xi ont pour tradition d'être stricts avec les enfants et de mener une vie simple. Xi Zhongxun pensait que si un haut responsable du Parti voulait discipliner les autres, il devait commencer par lui-même et sa famille.

Xi Jinping et son jeune frère avaient l'habitude de porter les vêtements et les chaussures de leurs sœurs aînées. Lorsque Xi Jinping est devenu un haut responsable, sa mère a convoqué une réunion de famille pour interdire aux frères et sœurs de s'engager dans les affaires où Xi Jinping travaillait.

Xi Jinping a perpétué la tradition de sa famille et a été strict avec les membres de sa famille. Partout où il travaillait, il leur disait de ne pas y faire d'affaires ou de ne rien faire en son nom, sinon il « serait impitoyable ». Que ce soit au Fujian, au Zhejiang ou à Shanghai, il s'engageait, lors de réunions officielles, à ce que personne ne cherche à obtenir des avantages personnels en utilisant son nom et accueillait favorablement toute surveillance à cet égard.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-19/Father-s-Day-Three-treasures-Xi-Jinping-gets-from-his-father-11dOYnkTNYc/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1537072/Xi_Jinping_Xi_Zhongxun.jpg

SOURCE CGTN