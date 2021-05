CGTN : La ville de Zhaojin, une terre « rouge » au nord-ouest de la Chine

Transmettre le gène « rouge »

En mai 2018, Wang Tianjiao, alors élève de troisième année à l'école primaire de l'Armée rouge de Beiliang, a écrit une lettre au président chinois Xi Jinping au nom de ses camarades de classe, lui racontant sa découverte de l'histoire révolutionnaire et lui parlant du développement de l'école.

La réponse du président Xi Jinping n'a pas tardé. Dans sa lettre, il encourageait les élèves à transmettre le gène « rouge » de génération en génération. Xi Jinping espérait également que les élèves appréciaient ces moments d'étude et qu'ils étudiaient avec ardeur, reconnaissants de la chance qui leur était donnée. Il espérait enfin qu'une fois prêts, ils seraient utiles à leur pays, au peuple et à la société.

L'école primaire de l'Armée rouge de Beiliang témoigne de l'histoire révolutionnaire de la ville. Elle a été fondée en 1955 sur l'ancien site révolutionnaire, le site de la réunion de Chenjiapo.

En juin 2000, la mère du président Xi Jinping, Qi Xin, a visité l'école. Voyant ses salles de classe délabrées et ses installations vétustes, elle n'a pas hésité à mobiliser toute sa famille pour faire don de 150 000 yuans (18 116 dollars) pour déménager et reconstruire l'école.

Depuis, avec le soutien du gouvernement et de différents secteurs de la société, l'école a continué de s'améliorer avec des bâtiments scolaires et des dortoirs nouvellement construits, des salles de classe dédiées à la formation et un terrain de jeu avec des pistes en caoutchouc synthétique.

Les populations locales bénéficient du développement rapide

En 2015, lorsque Xi Jinping a visité la ville de Zhaojin, il a insisté sur l'importance d'enseigner l'histoire des bases révolutionnaires, de rappeler l'expérience historique et de mieux transmettre l'esprit révolutionnaire et le goût du travail bien fait.

La ville s'est développée rapidement au cours de ces dernières années. Des autoroutes, des ensembles pour reloger des résidents, des commerces de proximité, des stades et d'autres infrastructures ont été construits. Autrefois isolée et peu développée, la ville est devenue célèbre pour son tourisme « rouge ».

« En 2015, le revenu par habitant était de 8 848 yuans. En 2020, il est passé à 15 235 yuans », a déclaré Bai Wei, secrétaire de la branche du Parti à Zhaojin. La ville était pauvre, peu développée. Les hommes jeunes étaient partis et les jeunes filles ne voulaient pas se marier ici. Mais au cours des deux dernières années, 16 étudiants universitaires sont revenus. »

« Il fait désormais bon vivre à Zhaojin. Il est désormais possible de bien gagner sa vie dans cette ville « rouge » et on éprouve un sentiment de fierté d'y revenir et d'y travailler », a conclu Bai Wei.

