CGTN: La visión de China hacia el futuro en la nueva docuserie de CGTN "China Aspirations"

PEKÍN, 30 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tras el 20º Congreso Nacional de China, la hoja de ruta del país para el futuro ha sido el principal objetivo de la comunidad internacional. China Aspirations ofrece una nueva interpretación de cómo el cambio de China a lo largo de los años va a configurar su visión de futuro.

Presentada por CGTN, la docuserie de cuatro partes se estrena el 24 de noviembre en todo el mundo. China Aspirations llevará al público a un viaje por todo el mundo, desde la cuna de la civilización china hasta la cuna de la tecnología cuántica de China. Desde los antiguos templos hindúes de Nepal hasta la gran sabana de Kenia.

Siguiendo las vidas de 24 grupos de individuos, entre los que se encuentran científicos de fusión nuclear, artesanos de armaduras de hierro, guardianes de elefantes, animadores, políticos y médicos, etc., la docuserie descubre las pistas que se esconden tras el notable cambio del país en la última década, documentando las vidas de los individuos que han contribuido a dar forma al paisaje actual de China.

China Aspirations desmonta la narrativa convencional de China mostrando los vívidos personajes de la vida real que creen que deben ser diferentes y que pueden serlo. Cómo pueden hacer posible lo imposible y simplemente "hacer las cosas", pero, sobre todo, cómo se ven a sí mismos y su papel como ciudadanos del mundo.

La serie de cuatro partes - "NEW COOL", "MONEY STORIES", "MARK MY WORDS", y "INTO THE FUTURE", cubrirá temas de cultura, economía, gobierno y asuntos globales.

Muchos dicen que China ha pasado por una década de creciente confianza, lo que ha sido motivo de preocupación para muchos críticos y políticos. Pero para las generaciones que han crecido en la última década, este cambio es ahora una parte intrínseca de su vida y se enorgullecen de redescubrir su herencia y revivir las tradiciones perdidas.

China Aspirations muestra el efecto dominante de esta nueva generación mediante un enfoque único desde la perspectiva de un poeta romántico, heroico y legendario de la historia china.

El poema Song Ci, una forma especial de poesía musical china, ha influido enormemente en el mundo espiritual del pueblo chino durante más de mil años. En colaboración con un grupo de artistas dedicados a recuperar esta forma de arte perdida, la docuserie ha podido recrear, por primera vez, la melodía perdida de uno de los poemas Song Ci más famosos e influyentes para que el mundo moderno pueda verlo.

La serie también desvela los secretos de la ciudad que más crece en China, a una velocidad casi inaudita en la mayor parte del mundo. Y cómo opera la primera empresa de tecnología cuántica que sale a bolsa tras varias rondas de sanciones de Estados Unidos.

China Aspirations explora las nuevas fuerzas motrices de la segunda economía del mundo en la transición hacia un modo de desarrollo de alta calidad, mientras escucha la voz de una nueva generación que abraza el cambio para cumplir sus sueños.

CGTN publicará China Aspirations en 15 idiomas: inglés, español, árabe, ruso, francés, mongol, hebreo, portugués, hindi, persa, vietnamita, bengalí, myanmar, indonesio y alemán.

La serie completa y los clips cortos también estarán disponibles en el sitio web oficial de CGTN, la APP y las redes sociales después de su estreno en CGTN.

