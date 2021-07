CGTN : Le développement, et non l'idéologie, est la dure vérité

Avant que Deng ne conduise la Chine sur la voie de la réforme et de l'ouverture en 1978, la Chine était enfermée dans une boîte idéologique, se disputant entre le socialisme et le capitalisme. Elle insistait sur le fait que tout ce qui concerne le socialisme doit être, par nature, meilleur que le capitalisme.

À cette époque, la Chine a peut-être atteint un égalitarisme d'une ampleur sans précédent, mais il s'agissait de pauvreté ; tout le monde était également pauvre.

Deng a déclaré que si le socialisme est synonyme de pauvreté, il n'est pas fait pour la Chine. Le choix s'est porté sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises pour le bénéfice du peuple.

Mais cela n'a pas signifié une adhésion rigide à une économie contrôlée de manière centralisée. Alors que le pays entrait dans une nouvelle phase de développement, l'accent a été mis sur l'ouverture et la refonte de l'économie pour accélérer l'industrialisation.

Le socialisme aux caractéristiques chinoises est devenu depuis lors la plus puissante force libératrice de la Chine, enflammant l'innovation, la créativité, l'esprit d'entreprise et la productivité.

Il a rendu le pays plus dynamique, fondé sur des tests et tourné vers l'avenir, et a fait du peuple chinois l'arbitre final de la réforme et de l'expérimentation sociale.

C'est dans ce vaste contexte que la Chine s'est transformée en la deuxième plus grande économie du monde.

Le fait d'être un pays socialiste n'est pas non plus incompatible avec ses efforts pour promouvoir l'économie de marché et le commerce international.

Depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, les exportations de la Chine ont été multipliées par près de dix pour atteindre 2,59 billions de dollars en 2020, et les importations par près de huit et demi pour atteindre 2,05 billions de dollars.

La flexibilité institutionnelle nationale explique ces avancées. Cela a sauvé le peuple chinois de la pauvreté ainsi que des querelles politiques et idéologiques et lui a inculqué un fort esprit de pragmatisme, de réalisme et de travail.

En ce XXIe siècle, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine était entrée dans une nouvelle ère de socialisme aux caractéristiques chinoises.

Elle est fondée sur le multiculturalisme et le multilatéralisme. Le pays est devenu un champion de premier plan du libre-échange, du développement durable, de la lutte contre la pauvreté et de la protection de l'environnement.

Comme l'a dit Deng, peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris. Peu importe que le système soit perçu comme socialiste ou capitaliste, tant qu'il peut satisfaire les besoins des gens.

