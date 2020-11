CGTN : Le district Pudong à Shanghai sera le pionnier de la nouvelle dynamique de réforme en Chine

La zone doit s'efforcer de devenir un pionnier de la réforme et de l'ouverture à un niveau supérieur et une avant-garde dans la construction complète d'un pays socialiste moderne, a déclaré jeudi le président chinois Xi Jinping lors d'un grand rassemblement à Shanghai pour célébrer le 30 e anniversaire du développement et de l'ouverture de Pudong.

Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a déclaré qu'au moment où la Chine s'engage dans un nouveau voyage pour atteindre l'objectif de construire pleinement un pays socialiste moderne d'ici le milieu du siècle, Pudong doit assumer de nouvelles missions historiques pour faciliter le processus.

Il a encouragé le district à « porter la charge la plus lourde » et à « casser la noix la plus dure » dans le cadre de l'effort de réforme et de modernisation de la Chine.

Moteur de l'innovation

L'événement de jeudi a eu lieu deux semaines après la conclusion de la conférence cinquième session plénière du 19e Comité central du PCC , au cours de laquelle les dirigeants chinois ont tracé la voie du développement du pays pour les 15 prochaines années.

Selon les propositions de la direction du Parti pour la formulation du 14e plan quinquennal (2021-2025, FYP) pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme jusqu'en 2035, la Chine maintiendra le rôle central de l'innovation et prendra l'autonomie en matière de science et de technologie comme base stratégique pour son développement, visant à devenir un leader mondial de l'innovation.

Dans un tel contexte, Xi Jinping a appelé Pudong à renforcer son rôle de moteur de l'innovation et à réaliser des percées dans les technologies clés et fondamentales. Le district devrait développer des industries innovantes dans des domaines clés et créer des groupes industriels de classe mondiale dans des domaines tels que les circuits intégrés, la biomédecine et l'intelligence artificielle, a-t-il déclaré.

Pudong devrait renforcer le rôle dominant des entreprises dans l'innovation technologique et travailler plus étroitement avec les autres acteurs de la région du delta du fleuve Yangtsé, a-t-il déclaré, appelant à des percées dans les composants de base et au lancement de produits haut de gamme.

Il a également appelé Pudong à lancer des réformes dans des domaines cruciaux et des liens clés et à créer un environnement commercial internationalisé et orienté vers le marché.

Le district devrait approfondir l'ouverture institutionnelle en matière de règles, de réglementations, de gestion et de normes afin de renforcer ses atouts dans la coopération et la concurrence internationales, a-t-il déclaré.

La nouvelle zone de Lingang de la zone pilote de libre-échange de la Chine (Shanghai), lancée l'année dernière, devrait faire plus d'efforts en matière de tests de résistance et réaliser des percées dans un certain nombre de domaines clés, a déclaré l'homme d'État chinois.

Rôle dans l'allocation des ressources mondiales

C'était le deuxième discours de Xi pour marquer les grandes étapes de la réforme et de l'ouverture de la Chine au cours du mois dernier. À la mi-octobre, Xi s'est rendu à Shenzhen, dans la province de Guangdong, au sud de la Chine, et a participé à une réunion célébrer le 40e anniversaire de la création de la zone économique spéciale de Shenzhen , pour demander à la ville d'approfondir les réformes et d'étendre l'ouverture sur tous les fronts.

Shenzhen et Shanghai ont été à l'avant-garde de la réforme et de l'ouverture de la Chine au cours des dernières décennies. Les deux villes abritent également les deux seules Bourses de Chine continentale, jouant un rôle irremplaçable dans l'allocation des ressources de la deuxième économie mondiale.

Alors que la Chine s'efforce d'encourager un nouveau modèle de développement qui prend le marché intérieur comme pilier tout en laissant les marchés intérieur et étranger se stimuler mutuellement, les rôles de Shenzhen et de Shanghai deviennent encore plus importants.

Xi Jinping a appelé à des efforts pour améliorer les capacités de Pudong dans l'allocation des ressources mondiales afin qu'elles servent mieux l'établissement du nouveau modèle de développement. Pudong devrait mieux coordonner les ressources sur les marchés intérieurs et étrangers et renforcer son influence mondiale sur les facteurs de mobilisation, notamment les fonds, l'information, la technologie, les talents et les biens, a-t-il déclaré.

Pudong devrait s'efforcer de devenir un centre du marché intérieur et un lien stratégique entre les marchés intérieur et étranger, a-t-il déclaré. La région devrait également jouer un rôle de premier plan dans le développement intégré de la région du delta du fleuve Yangtsé, a-t-il ajouté.

Le Président a également exhorté Pudong à établir une plateforme internationale de commerce d'actifs financiers, à développer une économie de siège de haut niveau et à se construire en un centre important de chaînes industrielles, d'approvisionnement et de valeur mondiales.

Entre-temps, Xi Jinping a appelé à la modernisation de la gouvernance urbaine et à la construction du quartier en une belle maison où les gens et la nature coexistent en harmonie.

Le 18 avril 1990, la Chine a annoncé le développement et l'ouverture de Pudong, une zone moins développée située à l'est de la rivière Huangpu à Shanghai.

Le PIB régional de Pudong a été multiplié par plus de 210 au cours des 30 dernières années. Le district contribue désormais à près d'un tiers du PIB de Shanghai. Il abrite plus de 1 000 institutions financières, plus de 300 sièges régionaux de multinationales et plus de 240 centres de R&D à investissement étranger.

