CGTN : Le succès des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing insuffle de l'énergie à l'unité et à la coopération mondiales

148 entités et 148 personnes, dont une récompensée à titre posthume, ont été honorées pour leurs contributions exceptionnelles aux Jeux.

L'unité et la coopération mondiales illuminent les Jeux

Le peuple chinois, ainsi que les peuples des autres pays, ont une fois de plus organisé des Jeux olympiques qui marqueront l'histoire et ont contribué à la gloire des Jeux olympiques, a déclaré Xi au début de son discours.

« Les Jeux favorisent les échanges entre les civilisations, incitent à l'unité et à la coopération mondiales, apportent confiance et espoir dans un monde agité », a-t-il souligné.

Tout en notant que la Chine avait honoré sa promesse à la communauté internationale en présentant au monde des Jeux rationalisés, sûrs et grandioses, il a souligné plusieurs aspects, tels que le développement des sports d'hiver, les efforts contre la pandémie de COVID-19, et l'héritage fructueux des Jeux.

Selon M. Xi, 346 millions de Chinois ont participé à des activités de sports d'hiver et une série de manifestations diverses et variées sur la glace et la neige ont été organisées depuis le début des préparatifs des Jeux.

« Avec un taux de positivité au COVID-19 de seulement 0,45 % au sein du dispositif fermé des Jeux d'hiver, la Chine a apporté une expérience bénéfique pour la lutte contre la pandémie et l'accueil d'événements internationaux », a ajouté M. Xi en saluant les efforts ciblés et efficaces de la Chine en matière de prévention et de contrôle du COVID-19.

« La patrie et le peuple sont fiers du travail acharné et des réalisations de tous les participants aux Jeux », a-t-il poursuivi.

L'esprit des Jeux perdurera

En évoquant l'esprit des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin, M. Xi a insisté sur la nécessité de garder à l'esprit la situation dans son ensemble, d'être confiant et ouvert, de relever les défis, de rechercher l'excellence et de créer ensemble un avenir meilleur.

Les Jeux sont des événements marquants qui interviennent à un moment crucial où l'ensemble du Parti et le peuple de tous les groupes ethniques de Chine progressent vers l'objectif du deuxième centenaire, à savoir faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous égards, a-t-il déclaré, appelant à poursuivre les efforts pour assurer la bonne gestion et la valorisation de l'héritage des Jeux.

L'organisation fructueuse des Jeux favorise le développement dans tous les domaines et a des effets profonds sur le développement socio-économique, a-t-il affirmé.

M. Xi a également appelé à la promotion de l'esprit olympique et a déclaré que la Chine entend apporter plus de sagesse et de force au développement de la civilisation humaine.

