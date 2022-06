CGTN : Les efforts de la Chine pour équilibrer le contrôle dynamique de la COVID-19 et la croissance économique

Lors de la dernière inspection du président Xi Jinping dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, il a appelé à des efforts pour surmonter les difficultés du développement économique tout en soulignant que l'approche dynamique zéro-COVID-19 doit être maintenue sans faille.

Le président Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a commencé son inspection mercredi et a visité les villes de Meishan et de Yibin.

Promouvoir un développement agricole respectueux de l'environnement

La promotion de la modernisation de l'agriculture a été pointée du doigt lors de la visite de Xi dans le village de Yongfeng. S'appuyant sur les avantages de l'industrie et de la technologie du riz, le village a construit la plus grande base d'essais pilotes de nouvelles variétés de riz de la province.

Après avoir pris connaissance des efforts déployés au niveau local pour faire progresser le développement de terres agricoles de qualité, stimuler la production céréalière et promouvoir la revitalisation rurale, Xi a déclaré que des efforts étaient nécessaires pour renforcer l'application et la formation des sciences et technologies agricoles modernes et développer activement une agriculture verte, écologique et efficace.

« Le peuple chinois est capable de garder le bol de riz fermement entre ses mains », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il est important d'assurer la sécurité alimentaire, en particulier la production de céréales.

Protection de l'environnement écologique dans le bassin du fleuve Yangtze

La protection de l'environnement écologique a également été au centre de la tournée d'inspection de Xi.

La protection de l'environnement écologique du bassin du fleuve Yangtze est la condition préalable à la promotion d'un développement de qualité de la Ceinture économique du fleuve Yangtze », a déclaré Xi lors de sa visite à Sanjiangkou, où les rivières Jinsha et Minjiang convergent dans le fleuve Yangtze.

La ceinture économique du fleuve Yangtze couvre neuf provinces et deux municipalités, représentant plus de 40 % de la population et de la masse économique du pays.

Les hauts dirigeants chinois ont demandé que des efforts soient déployés pour que la ceinture économique devienne le point central du développement vert du pays, la principale artère d'une « double circulation » fluide des marchés nationaux et internationaux, et le principal fer de lance d'un développement économique de qualité.

Assurer la vie normale et la production de la population

Au cours de l'inspection, Xi a également appelé à des mesures visant à faciliter l'emploi des diplômés de l'enseignement supérieur, à promouvoir l'innovation scientifique et technologique dans les entreprises et à renforcer la capacité d'innovation indépendante du pays.

Le président s'est montré très préoccupé par le sauvetage et le traitement des personnes blessées lors du tremblement de terre de magnitude 6,1 survenu à Ya'an, dans le Sichuan, le 1er juin.

Il a exhorté les autorités locales à prendre des dispositions appropriées pour les résidents touchés par le séisme, à assurer l'approvisionnement en produits de première nécessité et à élaborer des plans de redressement et de reconstruction.

Parlant des récentes inondations et catastrophes géologiques dans certaines régions de la Chine, il a appelé à des préparations d'urgence rapides pour sauvegarder la vie et les biens des gens. Il a également demandé des efforts de sauvetage rapides après les catastrophes afin de minimiser les pertes humaines et matérielles.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-09/Xi-Jinping-inspects-southwestern-Chinese-city-of-Yibin-1aIZLohONTG/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=0wEOsBK1UnE

SOURCE CGTN