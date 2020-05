CGTN : les plans quinquennaux programment le développement futur de la Chine

Le premier plan quinquennal a commencé en 1953. Au total, 13 plans quinquennaux ont été élaborés et mis en œuvre, sauf au cours d'une période d'ajustement économique entre 1963 et 1965.

2020 est la dernière année du 13e plan quinquennal. La Chine rédige actuellement son 14e plan quinquennal. Les yeux du monde entier seront rivés sur les deux sessions annuelles de la Chine qui se dérouleront fin mai dans l'attente que plus de détails soient divulgués.

CGTN a analysé et visualisé les plans quinquennaux de la Chine en termes de longueur, des principaux objectifs et des plans pour l'industrie, l'agriculture, la santé, la gouvernance, la science et la technologie, l'environnement, le commerce extérieur et la défense nationale.

Le plan énonce des objectifs détaillés et des lignes directrices portant sur les questions économiques, sociales, éducatives et environnementales. Les principaux objectifs contiennent des cibles de croissance économique, des orientations pour les réformes économiques et la restructuration industrielle.

Du premier au 13e plan quinquennal

Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, l'économie chinoise a traversé une période de reprise. En 1953, le gouvernement central a lancé son premier plan quinquennal (1953-1957), qui visait à transformer la Chine d'un pays agricole en un pays industriel avancé en mettant l'accent sur le développement de l'industrie lourde.

Les cinq plans quinquennaux suivants ont mis l'accent sur le développement agricole et industriel. Le deuxième plan quinquennal (1958-1963) poursuivait le développement industriel centré sur l'industrie lourde. Les tâches principales du troisième plan (1966-1970) étaient de développer l'agriculture et de renforcer les industries de base. Le quatrième (1971-1975) fixa des objectifs pour la production de l'agriculture et de l'industrie, ainsi que pour l'investissement dans les infrastructures. Le cinquième plan quinquennal (1976-1980) a établi un objectif pour mettre en place un système industriel indépendant et relativement complet.

Du deuxième au cinquième plan quinquennal, le gouvernement chinois se trouvait dans une période d'exploration pour établir et mettre en œuvre ses propres lignes directrices de développement du moyen au long terme. Les objectifs étaient constamment ajustés en lien avec les connaissances et l'expérience accumulées.

Les premiers plans quinquennaux chinois établissaient auparavant des quotas de production spécifiques, par exemple, pour l'acier et les céréales. Depuis le début des années 80, alors que la Chine était en train d'établir une économie socialiste de marché dans le cadre de son socialisme aux caractéristiques chinoises, le rôle des plans a été assoupli et la plupart des objectifs chiffrés ont été abandonnés.

Le sixième plan quinquennal (1981-1985) était principalement axé sur l'ajustement et la résolution des problèmes des plans précédents.

Le projet interactif a analysé le texte du premier plan et du septième au 13e plan quinquennal, car les textes intégraux des plans deux à six n'étaient pas disponibles. Les huit documents officiels comprennent 360 000 caractères chinois.

En ce qui concerne la longueur de chaque plan quinquennal, le premier est le plus long et a servi de base pour les plans futurs.

Le septième plan quinquennal (1986-1990) élaborait un projet pour construire les bases d'un nouveau système économique socialiste aux caractéristiques chinoises.

Le huitième plan quinquennal (1991-1995) a mis la priorité sur la restructuration industrielle et encourageait davantage le développement de la technologie, de l'éducation et du commerce extérieur.

L'objectif principal du neuvième plan quinquennal (1996-2000) comprenait la création au préalable d'une économie de marché socialiste et de moderniser davantage la structure industrielle.

Le 10e plan quinquennal (2001-2005) visait à construire un système de sécurité sociale relativement complet et de faire des progrès significatifs dans la création d'un système entrepreneurial moderne au sein des entreprises publiques.

Le 11e plan (2006-2010) proposait d'optimiser et de moderniser la structure industrielle, ainsi que d'améliorer l'utilisation des ressources.

Le 12e plan (2011-2015) avait pour objectif d'augmenter les investissements dans l'éducation, la science et la technologie, et de fixer des objectifs pour la protection de l'environnement.

Le 13e plan (2016-2020) a mis en avant l'utilisation de l'innovation pour stimuler le développement.

Ces dernières années, les plans n'étaient plus seulement axés sur l'aspect économique. Une grande attention est également accordée à un plus large éventail de priorités, comme la protection de l'environnement avec des objectifs de réduction des émissions de carbone et une optimisation de la consommation d'énergie, ainsi qu'aux programmes de protection sociale tels que la sécurité sanitaire et la création d'emplois.

