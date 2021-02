CGTN : Les technologies de la 5G, de la 3D et de l'IA seront mises à l'honneur lors du gala de la Fête du printemps de 2021

Le spectacle, qui présente habituellement des performances variées, proposera cette année des numéros de danse, des chansons et des programmes linguistiques.

Comme plusieurs autres événements survenus au cours de la pandémie, la programmation de cette année comprendra également un certain nombre de prestations virtuelles.

Selon ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse, le gala mettra en lumière des éléments esthétiques, des caractéristiques ethniques et la culture régionale de la Chine, ainsi que différentes civilisations du monde. Des styles de danse variés seront montrés, notamment de la danse classique chinoise, des danses folkloriques issues des minorités ethniques et de la danse contemporaine, offrant au public un régal pour les yeux.

Le gala de la Fête du printemps de cette année aura de nouveau recours aux technologies novatrices, dont des technologies qui s'harmonisent avec la stratégie « 5G+4K/8K+AI », afin d'offrir une expérience audiovisuelle améliorée aux téléspectateurs.

De plus, la chorégraphie proposée cette année par le gala de la Fête du printemps sera présentée pour la première fois au moyen de la technologie vidéo en 8K Ultra HD. La technologie d'affichage 3D à l'œil nu en réalité virtuelle (RV) et intelligence artificielle (IA) sera également déployée sur la scène du gala pour la première fois. En outre, des méthodes de tournage et des moyens de production particuliers créeront une expérience révolutionnaire pour tous ceux qui regardent l'événement à la télévision ou sur leurs appareils mobiles.

L'édition 2021 du gala de la Fête du printemps, qui aura lieu le 11 février, sera également diffusée en direct dans plus de 170 pays et régions, dont les États-Unis, la France, le Japon, la Malaisie et l'Afrique du Sud.

Le gala de la Fête du printemps, aussi appelé « Chunwan » en chinois, a été diffusé pour la première fois en 1983 par China Central Television (CCTV). Élément indissociable des célébrations du Nouvel An chinois, l'événement, qui dure plusieurs heures est considéré comme l'émission de télévision la plus regardée au monde. Il est non seulement un précurseur en matière de divertissement, mais aussi le témoin de la croissance économique de la Chine au cours des dernières décennies.

Article original : ici.

Pour en savoir plus :

Spring Festival Gala: A feast for the eyes on the eve of the Chinese New Year (Gala de la Fête du printemps : un régal pour les yeux à la veille du Nouvel An chinois)

2021 Spring Festival Gala's second rehearsal shows new technologies (La deuxième répétition de l'édition 2021 du gala de la Fête du printemps présente de nouvelles technologies)

Fourth 2021 Spring Festival Gala rehearsal guarantees fluency of performances (La quatrième répétition de l'édition 2021 du gala de la Fête du printemps garantit des performances d'une grande maîtrise)

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=k2CqSBz2Pe4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1434655/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1434821/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1434820/image3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1434819/image4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1434654/image_5.jpg

SOURCE CGTN