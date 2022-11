CGTN: mais estabilidade, prosperidade e sustentabilidade: China e Tailândia traçam novos rumos para as relações bilaterais

BEIJING,, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- "A China e a Tailândia são tão próximas quanto uma família", disse o presidente da China, Xi Jinping, durante reunião com o primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan-o-cha, no sábado, em Bangkok, na Tailândia.

Por ocasião do 10º aniversário da Parceria Cooperativa Estratégica Abrangente entre a China e a Tailândia, Xi disse que a amizade tradicional entre os dois países continua a florescer, a cooperação estratégica e abrangente entre eles se aprofundou e as relações bilaterais entraram em um novo estágio de desenvolvimento.

Como está em um novo ponto de partida histórico, a China está disposta a dar um novo significado à amizade, iniciando uma nova era de relações bilaterais e oferecendo mais benefícios para os povos dos dois países, disse Xi.

Uma comunidade mais estável, próspera e sustentável com um futuro compartilhado entre a China e Tailândia traçará as direções do futuro das relações entre os dois países, disse Xi, conforme os países dão início aos preparativos para o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Tailândia em 2025.

Mais estabilidade

Melhorar a confiança política mútua entre os dois países ajuda a construir uma comunidade mais estável com um futuro compartilhado entre a China e a Tailândia.

Sobre questões importantes de princípios relativas à soberania nacional, unificação e integridade territorial, os dois países reafirmaram o compromisso de aumentar ainda mais a confiança, a compreensão e o apoio mútuos, de acordo com um comunicado conjunto divulgado no sábado.

A China respeita a independência nacional, a soberania e a integridade territorial da Tailândia. A Tailândia defende firmemente a Política de Uma China e reconhece Taiwan como parte inalienável da China e o Governo da República Popular da China como o único governo legal, que representa toda a China, e apoia o princípio chinês de "Um País, Dois Sistemas".

Como os dois países compartilham amplos interesses comuns em muitos aspectos relacionados à manutenção da paz e estabilidade regional e global, a China e a Tailândia explorarão a cooperação sob a estrutura da Iniciativa de Segurança Global e manterão estreita comunicação e coordenação para abordar os impactos dos desafios de segurança tradicionais e não tradicionais, como terrorismo, mudanças climáticas e segurança cibernética, segundo o comunicado.

Mais prosperidade

Ao se reunir com a Prayut, Xi disse que os dois lados precisam buscar uma maior sinergia entre suas estratégias de desenvolvimento e promover em conjunto uma cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota, a fim de produzir novos resultados.

Os dois países precisam fortalecer a cooperação em áreas tradicionais, como investimento, comércio, turismo, infraestrutura e parques industriais, e ao mesmo tempo cultivar novas áreas de crescimento e impulsionar o progresso em novas áreas de cooperação, como economia digital, veículos de nova energia e inovação tecnológica, observou Xi.

"Precisamos acelerar a cooperação ferroviária dos três países, China, Tailândia e Laos, avançar a perspectiva do corredor de desenvolvimento de conectividade desses três países, fortalecer a conectividade física da infraestrutura como um foco importante", disse Xi, acrescentando que os dois países devem melhorar a conectividade institucional em logística e liberação alfandegária e expandir a exportação de produtos agrícolas e secundários tailandeses de alta qualidade para a China.

A China está pronta para trabalhar em conjunto com a Tailândia e outras partes da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) para sua implementação de alta qualidade, no intuito de que o maior acordo de área de livre comércio do mundo proporcione ainda mais benefícios, disse Xi.

Mais sustentabilidade

O enriquecimento dos povos e o aspecto cultural da comunidade entre a China e a Tailândia com um futuro compartilhado é o que torna as relações bilaterais mais sustentáveis.

"Precisamos fortalecer a cooperação em educação, assistência médica, redução da pobreza e outras áreas relacionadas à subsistência das pessoas, compartilhar nossa experiência na redução da pobreza e no desenvolvimento por várias maneiras, aprofundar e aumentar a cooperação na redução da pobreza entre os dois países e tomar atitudes mais práticas para o bem-estar dos povos e de suas comunidades", disse Xi.

Xi disse que os dois países também devem fortalecer o intercâmbio entre os jovens, aproximando os dois povos ainda mais e aumentando a afinidade que já existe entre eles.

Ao reconhecer a importância de expandir a cooperação em áreas que contribuem para o desenvolvimento futuro, como economia digital, energia limpa e segurança da cadeia de suprimentos, os dois países concordaram em expandir o investimento em setores de alta tecnologia, como economia verde e inteligência artificial, para alcançar o desenvolvimento de alta qualidade.

A Tailândia espera receber turistas da China após o relaxamento das restrições de viagem e agradeceu também pelo país ter autorizado o retorno gradual de estudantes tailandeses, a fim de que eles continuem seus estudos, de acordo com o comunicado.

Os dois países cooperarão para a revitalização do turismo de alta qualidade e aumentarão a cooperação nas áreas de educação, cultura, mídia e informação e entre cidades-irmãs de acordo com os princípios de igualdade, benefício mútuo e sustentabilidade, de acordo com o comunicado.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-20/China-Thailand-chart-new-directions-of-bilateral-relations-1f5UIJKm1mo/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN