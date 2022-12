CGTN: Marco histórico da biodiversidade global alcançado na COP15 com os esforços ativos da China

PEQUIM, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um acordo histórico sobre biodiversidade foi alcançado na segunda-feira na 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica (COP15), em Montreal, no Canadá.

"O pacote é adotado", declarou o presidente da COP15 e Ministro da Ecologia e Meio Ambiente da China, Huang Runqiu, em uma sessão plenária em Montreal, causando grandes aplausos dos representantes.

Marco histórico global da biodiversidade alcançado na COP15 com os esforços diligentes da China

O acordo de biodiversidade, intitulado Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, visa reverter a perda de biodiversidade e colocar o mundo no caminho da recuperação. Ele estabelece quatro metas de biodiversidade de longo prazo para 2050 e 23 "metas de ação" específicas a serem concluídas até 2030, abrangendo três áreas: conservação da biodiversidade, uso sustentável, e compartilhamento de benefícios justos e equitativos de recursos genéticos.

As principais questões foram acordadas por todas as partes. A parte mais significativa do acordo é o compromisso de proteger 30% das áreas terrestres e marítimas da Terra como áreas protegidas até 2030, enquanto até agora, apenas 17% das áreas terrestres e 10% das áreas marítimas estão protegidas.

O acordo exige o aumento de $200 bilhões até 2030 para a biodiversidade a partir de uma variedade de fontes e o trabalho para a eliminação gradual ou reforma de subsídios que poderiam fornecer outros $500 bilhões para a natureza. Além disso, exige um aumento para pelo menos $20 bilhões por ano, e até 2025 o dinheiro irá para países em desenvolvimento e, até 2030, o número chegará a $30 bilhões.

A estrutura também se refere à conservação sinérgica entre a conservação da biodiversidade, e a mitigação e adaptação das mudanças climáticas.

Durante a sessão plenária, os participantes expressaram a importância de deixar de lado as diferenças e trabalhar juntos, e expressaram seu apoio à estrutura.

Como presidência da COP15, a China realizou a primeira fase do encontro em Kunming, capital da província de Yunnan, no sudoeste da China, em 2021, e a segunda fase deste ano em Montreal, no Canadá, deu continuidade ao tema "Civilização Ecológica: Construindo um Futuro Compartilhado para toda a vida na Terra."

A China sempre atribuiu grande importância à conservação da biodiversidade e promoveu ativamente a convocação da COP15, que veio após quase quatro anos de "maratona" de negociações e vários atrasos devido à pandemia da COVID-19.

"Seja na superação da pandemia da COVID-19, ou no aprimoramento da proteção da biodiversidade e na obtenção do desenvolvimento sustentável em todo o mundo, a solidariedade e a cooperação são a única forma eficaz de enfrentar os desafios globais", disse o presidente chinês Xi Jinping via vídeo na cerimônia de abertura do segmento de alto nível da segunda fase da COP15 em 15 de dezembro.

Mesmo que as negociações antes da conferência permaneçam profundamente divisivas, a China fez todos os esforços para preencher a lacuna, traçar o curso das negociações e, finalmente, pressionar pela conclusão da estrutura conforme programado.

Esta estrutura é de suma importância, uma vez que a humanidade busca construir um ecossistema global saudável e próspero e atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

