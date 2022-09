CGTN: milhares de anos depois, o Confucionismo ainda influencia pessoas no mundo todo

BEIJING, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Confúcio é considerado um dos filósofos mais influentes da história. Nos últimos dois milênios, sua sabedoria vem sendo passada de geração para geração e continua influenciando pessoas em todo o mundo.

Surgidas há 2.500 anos, as ideias confucianas de intercâmbio e diálogo, tolerância e aprendizado mútuo tiveram um papel ativo na herança da civilização chinesa e proporcionaram inspiração para intercâmbios e cooperação entre diferentes civilizações.

Uma estátua de Confúcio no resort de turismo cultural de Nishan, na cidade de Qufu, província de Shandong, no leste da China. /CGTN (PRNewsfoto/CGTN)

De acordo com os registros, as obras de Confúcio foram traduzidas para vários idiomas europeus no século XVI e moldaram muitos pensadores na Europa na época e posteriormente.

O Festival Cultural Internacional de Confúcio da China de 2022 e o 8º Fórum de Nishan sobre Civilizações do Mundo, realizados recentemente em Qufu, a cidade natal de Confúcio, província de Shandong, no leste da China, reuniram quase 200 acadêmicos e vários visitantes nacionais e estrangeiros para comemorar o 2.573º aniversário de Confúcio, adotar sua sabedoria e explorar os valores comuns da humanidade em diversas civilizações.

Significado moderno do Confucionismo

Para o filósofo alemão David Bartosch, o Confucionismo se destaca entre outras filosofias de várias civilizações. "Seu impacto foi imenso, não só na China, mas também no Japão e na Coreia, e mesmo em nível internacional", disse ele.

Bartosch disse que o genialidade de Confúcio é que ele forneceu "sementes intelectuais, que precisam ser descobertas por todos que estudam suas obras", diferentemente de seus colegas teóricos, que muitas vezes desenvolviam "teorias fixas".

"Ele (Confúcio) queria que você descobrisse esses pensamentos a sua própria maneira, em sua própria vida e chegasse a suas próprias conclusões", acrescentou Bartosch.

Ele disse que, apesar dos altos e baixos em sua longa história, a lei de Confúcio sempre ressurgiu e ofereceu a base para fundir e absorver outros elementos que chegaram na civilização chinesa.

"Ele (o Confucionismo) é como uma árvore em crescimento; há raízes formadas no passado muito antigo, mas a árvore ainda está crescendo", disse ele.

A sabedoria de Confúcio permitiu o desenvolvimento econômico nos países e regiões que a adotaram, e algumas ideias confucianas têm uma abordagem mundial, como ideias sobre gerações futuras e educação, de acordo com Daniel Bell, reitor da Faculdade de Ciência Política e Administração Pública da Universidade de Shandong.

"Tudo isso é altamente propício à modernização", disse ele.

"Um cavalheiro busca harmonia, não uniformidade" é uma frase famosa de Confúcio. Esse é um bom exemplo que mostra que o Confucionismo não é da maneira como muitos comentaristas ocidentais a entenderiam, de acordo com Benjamin Cole do Departamento de Filosofia e Desenvolvimento Social da Universidade de Huaqiao.

A citação enfatiza o respeito pelas diferenças das pessoas, em vez de incentivar opiniões idênticas e seguir as mesmas opiniões, explicou ele.

Nos tempos modernos, ela é compatível com ideias sobre abertura na sociedade, tolerância e a aceitação de diferentes trabalhos, culturas e origens na mesma sociedade, de acordo com Cole.

