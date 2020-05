CGTN: Möglichkeiten in der Krise der wirtschaftlichen Entwicklung

BEIJING, 25. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping hat einem kürzlichen Bericht von CGTN zufolge nationale politische Berater der wirtschaftlichen Sektoren aufgesucht, die an der dritten Sitzung des 13. Nationalkommittees der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes teilnahmen.

Xi Jinping hielt am Samstagmorgen die politischen Berater dazu an, in der Krise der wirtschaftlichen Entwicklung Möglichkeiten zu finden und Potenzial und Rolle Chinas als größtem Markt der Welt gebührenden Raum zu schaffen.