CGTN: na ile KPCh czerpie siły z historii na drodze ku przyszłości?

PEKIN, 15 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Od chwili założenia 100 lat temu Komunistyczna Partia Chin (KPCh) prowadzi Chiny ku nadzwyczajnym osiągnięciom w kraju oraz wnoszeniu znaczącego wkładu w ogólnoświatowy pokój i rozwój.

Co zadecydowało o tym, że Partia w przeszłości odniosła sukces? Czego potrzebuje, by odnieść sukces w przyszłości? W dniach od 8 do 11 listopada KPCh uczestniczyła w posiedzeniu wysokiego szczebla i udzielała odpowiedzi na pytania o przełomową uchwałę.

Zgodnie z treścią komunikatu dotyczącego sesji, uchwałę w sprawie przełomowych osiągnięć i historycznych doświadczeń zdobytych podczas 100-letniej działalności KPCh przyjęto podczas czwartkowej, szóstej sesji plenarnej 19. Kongresu Komitetu Centralnego KPCh. Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh i urzędujący prezydent Chin, omówił podczas sesji projekt uchwały w imieniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh.

Dlaczego dziś nadszedł czas na to, aby KPCh przeanalizowała swoją historię?

Podczas czerwcowego zwiedzania wystawy poświęconej historii KPCh Xi podkreślił, że „historia Partii jest niezwykle pasjonującą i przekonującą lekturą".

Powiedział, że zbadanie i przeanalizowanie historii Partii, przeniesienie w przyszłość jej cennych doświadczeń, zachowanie w pamięci stawianych przed nią wyzwań, kontynuowanie jej historycznej misji i czerpanie sił potrzebnych w drodze ku przyszłości z historii jest niezbędne.

Podjęta w czwartek uchwała jest trzecią uchwałą podjętą w sprawie historii Partii, po uchwale w sprawie historii KPCh przyjętej w 1945 r. oraz uchwale w sprawie pytań stawianych w historii KPCh od chwili powstania Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) przyjętej w 1981 r.

W wygłoszonym w piątkowy poranek przemówieniu poświęconym przedstawieniu podstawowych zasad plenum Wang Xiaohui, wicedyrektor Departamentu Prasowego Komitetu Centralnego KPCh powiedział, że Partia i kraj znacząco się rozwinęły, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 40 lat, należy zatem przeanalizować zarówno teorię, jak i praktykę Partii.

Zauważył również, że podstawowe pytania o słuszność i niesłuszność działań podejmowanych w historii Partii doczekały się już odpowiedzi w ramach omawiania pierwszych dwóch archiwalnych uchwał. Nowa uchwała, koncentrująca się na podsumowaniu najważniejszych osiągnięć i doświadczeń zdobytych na przestrzeni 100-letniej historii KPCh odpowiada stanowi faktycznemu, jest spójna z koncepcją promowania świadomości i wiedzy, jedności, pewności i motywacji w szeregach Partii i jest niezbędna przed wyruszeniem w drogę ku przyszłości i zbudowaniu w pełni nowoczesnego, wielkiego państwa socjalistycznego.

Co zawiera uchwała?

Jak wynika z treści komunikatu z sesji, oprócz takich słów i wyrażeń jak „Chiny" i „Komunistyczna Partia Chin", sformułowanie "socjalizm w chińskim wymiarze" pojawia się w uchwale 28 razy.

Chiński prezydent uznał „socjalizm w chińskim wymiarze" za jedyną słuszną drogę do rzeczywistej odnowy kraju.

„Dzięki podtrzymaniu i rozwinięciu socjalizmu w chińskim wymiarze oraz ukierunkowaniu skoordynowanego postępu w jego aspekcie materialnym, politycznym, kulturowo-etnicznym, społecznym i ekologicznym, zdołaliśmy wyznaczyć nową, wyjątkową chińską drogę ku modernizacji i stworzyliśmy nowy model cywilizacji" – powiedział Xi 1 lipca podczas ceremonii obchodów setnej rocznicy istnienia KPCh.

Słowo „rozwój", będące centralnym punktem komunikatu, pojawia się 55 razy. Jak głosi komunikat, rozwój gospodarczy Chin został znacząco zrównoważony, skoordynowany i zharmonizowany, a Partia konsekwentnie promowała zakrojone na szerszą skalę i pogłębione reformy.

Xi podkreślił, że Chiny nie odstąpią od przyjętej koncepcji szerszego otwarcia na wysokie standardy, nie zmienią decyzji o współdzieleniu z resztą świata z możliwości, jakie rozwój przynosi i nie zmieni poziomu zaangażowania w bardziej otwartą, sprzyjającą włączeniu, zrównoważoną i korzystną dla wszystkich globalizację gospodarczą.

Zgodnie z treścią komunikatu, w uchwale odnotowano również, że Partia również aktywnie pracowała nad zbudowaniem kompleksowej demokracji ludowej i podejmowała bardziej kompleksowe działania na rzecz udoskonalenia instytucji, norm i procedur stosowanych w chińskiej demokracji socjalistycznej.

Prezydent Xi po raz pierwszy przywołał koncepcję rozwijania „kompleksowej demokracji ludowej" podczas wizyty w centrum obywatelskim w Szanghaju w 2019 r. Koncepcja ta wzywała do umożliwienia obywatelom Chin szerszego i nieprzerwanego uczestniczenia w codziennej działalności politycznej na wszystkich szczeblach, w tym w demokratycznych wyborach, konsultacjach politycznych, podejmowaniu decyzji i kontroli.

Jaka przyszłość czeka KPCh?

Podczas sesji przeanalizowano również treść i przyjęto uchwałę w sprawie zwołania w Pekinie w drugiej połowie 2022 r. 20. Krajowego Kongresu KPCh.

W piątek Wang wyjaśnił, że kongres ten, który ma się odbyć w ważnym dla Partii czasie wyruszania w nową podróż ku zbudowaniu nowoczesnego państwa socjalistycznego we wszystkich jego wymiarach oraz realizacji Drugiego Celu Stuletniego, będzie niezwykle ważnym posiedzeniem oraz wydarzeniem ogromnej rangi politycznej zarówno dla Partii, jak i kraju.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-12/How-does-CPC-draw-strength-from-history-to-embark-on-a-new-journey--157T3o5W3Oo/index.html

