CGTN: Накал спортивных страстей в Китае продолжается с открытием «мини-Олимпиады»

Мероприятие проходит в условиях насыщенного национального спортивного календаря. На Олимпиаде, проходившей в июле-августе в Токио, Китай выиграл 38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых медалей, сравнявшись по числу золотых наград со своим результатом 2012 года в Лондоне, который являлся лучшим для зарубежных Олимпиад. Страна заняла верхнюю строчку в медальном зачете на Токийских Паралимпийских играх, завершившихся в начале этого месяца, завоевав 207 (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую) медалей.

Кроме того, в феврале следующего года Пекин будет принимать Зимние Олимпийские игры и станет первым городом, принимавшим как летние, так и зимние Олимпиады.

«Настоящий Чемпион»

Национальные игры, впервые проведенные в 1959 году, являются самым престижным из отечественных спортивных праздников в Китае. В рамках 14-х Национальных игр, проводимых под тематическим названием "Games for All, Together in Mind and Action" («Игры для всех: вместе мыслим и действуем»), пройдут в общей сложности 595 состязаний в 54 видах спорта, из которых 410 состязаний в 35 видах рассчитаны на элитных спортсменов, а остальные — на массовые спортивные программы.

Более 12 тысяч атлетов, представляющих китайские провинции, муниципалитеты и автономные регионы, специальные административные районы Гонконг и Макао, Синьцзянский производственно-строительный корпус и специализированные спортивные ассоциации, будут соревноваться на Играх, проходящих до 27 сентября.

Председатель Си посещал церемонию открытия Игр уже в третий раз с момента своего вступления в должность главы китайского государства в 2013 году.

Будучи страстным болельщиком, он интересуется различными видами спорта, включая футбол, волейбол и плавание. В процессе своей деятельности внутри страны и за рубежом он уделял спорту приоритетное внимание. Он посещал объекты Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, встречался с представителями женской волейбольной команды Китая, посетил церемонию открытия Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и наблюдал за футбольным матчем молодежных команд в Германии.

Он также беседовал с ведущими спортивными деятелями мира, включая президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино и президента Международной федерации баскетбола (ФИБА) Орасио Мураторе (Horacio Muratore).

«Председатель Си — настоящий чемпион, и я хочу вручить ему комплект медалей, потому что он имеет четкое представление о важной роли спорта в обществе и значимости спорта для образования молодежи. В этом плане он настоящий Олимпийский чемпион для молодежи», — заявил Бах репортерам, когда в 2017 году Си Цзиньпин посещал с визитом штаб-квартиру МОК в Лозанне (Швейцария).

Гигантский спортивный центр

С момента завоевания своего первого Олимпийского золота в 1984 году Китай добился выдающегося прогресса в спорте — и не только на соревнованиях, но и среди сотен миллионов простых китайцев.

Проведение крупных международных спортивных соревнований, включая Азиатские игры 1990 года в Пекине, Олимпийские игры 2008 года в Пекине и Чемпионат мира по легкой атлетике 2015 года, значительно ускорило развитие спорта среди населения, а также развитие профессиональных спортивных лиг в Китае.

Председатель Си неоднократно разъяснял свое понимание спорта и брал на себя руководство деятельностью по превращению страны в гигантский спортивный центр, называя эту цель частью китайской Мечты о национальном возрождении.

«Спорт является важным показателем социального развития и прогресса человеческого общества, а также важным проявлением национальной мощи и социальной цивилизованности в целом», — заявил он во время встречи с президентом МОК Бахом в 2014 году в Нанкине.

В ходе своей встречи с президентом ФИБА Мураторе в 2019 году Си Цзиньпин заявил, что спорт является важной частью как процветания Китая, так и здоровой и счастливой жизни его народа, отметив, что Китай становится одной из ведущих спортивных держав.

После победы пекинской заявки на проведение Зимних Олимпийских игр 2022 года Си Цзиньпин призвал к усилиям, направленным на вовлечение более 300 миллионов человек в зимние виды спорта по всей стране.

Национальные игры и предстоящая Зимняя Олимпиада должны стать новыми вехами на пути Китая к созданию полноценного спортивного центра мирового масштаба.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-16/China-s-fervor-for-sports-continues-with-opening-of-mini-Olympics--13AThvbuswM/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=g73idx3u5B8

