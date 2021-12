CGTN: Nos EUA, pagar impostos é opcional se você for um bilionário

Em contraste, uma família média americana pagou 14% em impostos federais, com alíquotas que aumentam progressivamente em relação à renda. Entre 2014 e 2018, uma casa típica de assalariados com cerca de 40 anos teve seu patrimônio líquido aumentado em média em USD 65 mil, devido principalmente ao aumento do valor de suas casas. Mas a maior parte desses ganhos – cerca de USD 62 mil – foi para o fisco.

Os cortes nos financiamentos do IRS, combinados com táticas de evasão fiscal cada vez mais sofisticadas desenvolvidas pelos ricos, facilitaram mais do que nunca a evasão fiscal, de acordo com um relatório do National Bureau for Economic Research. Essas táticas muitas vezes incluem acessar recursos não disponíveis para o público em geral, como paraísos fiscais offshore, empresas de fachada e técnicas complexas de contabilidade, todas explorando zonas legais cinzentas.

No ano passado, as 50 dinastias mais ricas dos EUA possuíam um total de USD 1,2 trilhão em ativos. Comparativamente, a metade inferior de todas as famílias dos EUA, um número estimado de 65 milhões de famílias, compartilhou uma riqueza combinada de USD 2,5 trilhões, de acordo com o relatório.

O autor principal do estudo, Chuck Collins, destacou em uma entrevista para a revista Jacobin que essas famílias bilionárias concentram-se menos em abrir empresas e se preocupam mais em obter renda.

"Com esse sistema sendo solidificado, os bilionários de hoje serão as instalações dinásticas de amanhã", disse ele. "Se o padrão persistir por 20 anos na trajetória atual, teremos ainda mais concentrações de riqueza hereditária e poder dominando nossa política, economia, imprensa e filantropia. Parece feudalismo, cheira a feudalismo."

