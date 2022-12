CGTN: Novas abordagens: por que a China está diminuindo suas restrições ao COVID-19 agora

PEQUIM, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19, sofre mutações constantemente. Desde o início da pandemia, há três anos, o vírus atingiu o mundo com diferentes faces – Alfa, Beta, Delta, Gama e depois Omicron – ceifando milhões de vidas.

Wu Zunyou, epidemiologista chefe do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, disse no sábado em uma reunião anual que se as últimas medidas da China para aliviar as restrições tivessem sido tomadas no início deste ano, de 866.000 a 1 milhão de mortes relacionadas ao COVID teriam ocorrido no continente chinês em 2022.

Em novembro, quando a China anunciou suas novas políticas para relaxar uma série de medidas rigorosas destinadas a monitorar e reduzir a propagação do COVID-19, o país havia relatado mais de 5.000 mortes causadas por esse vírus.

O baixo número de mortes, de uma população de 1,4 bilhões, não foi fácil. Conforme muitos países tentaram e desistiram de medidas mais rigorosas um após o outro nos últimos três anos, a China não seguiu isso.

Nos últimos três anos, sempre que houve um ressurgimento do COVID-19, os governos locais tentaram interromper a transmissão do vírus o mais rápido possível, mesmo que isso significasse uma desaceleração temporária da mobilidade social e das atividades econômicas.

O país lançou e atualizou nove versões do Protocolo de Diagnóstico e Tratamento para COVID-19, fornecendo orientações para controlar a disseminação e tratamento oportuno de pacientes com COVID-19.

Uma nova edição será lançada em breve, disse Zhong Nanshan, renomado especialista em doenças respiratórias da China, na semana passada em uma palestra sobre a luta contra a Omicron realizada pela Universidade Sun Yat-sen, acrescentando que a nova edição será propícia ao desenvolvimento econômico na base de prevenção e controle ativos da pandemia.

Todas essas medidas com base na situação mais recente e na mutação do vírus foram introduzidas para conter o vírus, espalhadas de forma mais científica e direcionada, disse aChina's National Health Commission.

Omicron menos letal

Pesquisadores descobriram que a patogenicidade e a virulência da Omicron diminuíram, em comparação com as cepas anteriores do COVID-19.

Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Hong Kong na região administrativa especial de Hong Kong e da Universidade Médica de Hainan, na província de Hainan, no sul da China, publicado na revista Nature em 21 de janeiro, mostrou que a replicação e a patogenicidade da variante Omicron do SARS-CoV-2 em camundongos são atenuadas em comparação com a cepa do tipo selvagem e as variantes Alfa, Beta e Delta.

Neeltje van Doremalen, pesquisadora do Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, deu uma opinião semelhante em novembro na revista Science Advances. Os dados mostraram que a Omicron se replica a níveis mais baixos do que o Delta em macacos rhesus, resultando em redução da doença clínica.

Próxima mudança da China em meio à Omicron

Pesquisadores chineses estão otimistas sobre a situação, com a Omicron sendo o vírus dominante por enquanto.

O epidemiologista Wu disse que a proporção de casos graves e críticos da doença entre todos os casos confirmados na China caiu de 16,47 % em 2020 para 3,32 % em 2021. Em 5 de dezembro de 2022, era de 0,18 %.

Zhang Wenhong, chefe do Centro de Doenças Infecciosas do Hospital Huashan da Universidade Fudan, com sede em Xangai, disse em uma conferência que, com o sistema imunológico humano gradualmente se equilibrando com a Omicron, era improvável que uma cepa mais contagiosa surgisse.

É "uma conclusão precipitada" essa em que a China está saindo desta pandemia, e a tendência não vai se reverter, disse Zhang, mas os idosos e outros grupos vulneráveis ainda precisam ser devidamente protegidos, aconselhando os idosos a serem vacinados.

Recentemente, o governo chinês lançou um plano com o objetivo de intensificar a vacinação entre a população idosa para proteger melhor esse grupo vulnerável.

O plano pede esforços para acelerar o aumento da taxa de vacinação entre pessoas com 80 anos ou mais, e também para continuar aumentando a taxa de vacinação entre pessoas com idades entre 60 e 79 anos.

O diretor geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse em 14 de dezembro que estava "esperançoso" que a pandemia da COVID-19 não seria mais considerada uma emergência global em algum momento do próximo ano.

FONTE CGTN

