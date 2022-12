CGTN: Nové přístupy: Jak Čína podporuje výzkum a vývoj vakcíny proti COVID-19 a proces očkování

PEKING, 21. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Čína nyní vynakládá zvýšené úsilí na posílení míry očkování proti viru COVID-19, a to zejména u zranitelných skupin, jako jsou starší lidé, aby tak ještě intenzivněji své občany před tímto virem ochránila.

Tato strategie nabývá na významu s tím, jak dochází k uvolňování opatření, která šíření viru zabraňují, a probíhají snahy o vyvážení kontroly nad epidemií se sociálním životem občanů.

Podle Zhonga Nanshana, předního čínského odborníka na epidemiologii a respirační nemoci, který vystoupil 9. prosince na lékařské konferenci, by se politika boje proti onemocnění COVID-19 měla přeorientovat z důrazu na „zabránění šíření infekce" na „prevenci závažného průběhu infekce". Zdůraznil, že v rámci nově zavedených optimalizovaných opatření v zemi hraje zásadní roli úplné očkování.

Zhong uvedl, že nejlepším způsobem, jak posílit obranyschopnost imunitního systému proti viru COVID-19, je použít jako druhou posilovací dávku jinou vakcínu, než byla použita pro dávku první, vyvinutou odlišnou technologií. Tím by mělo být dosaženo maximální ochrany.

Výzkum a vývoj byl zahájen brzy

Čína vyvinula více než tucet vakcín proti onemocnění COVID-19. Dosáhla významného pokroku ve vývoji vakcín na základě celkem pěti různých technologií, včetně inaktivované vakcíny, vakcíny s virovými vektory, vakcíny s rekombinantními proteiny, živé oslabené vakcíny proti chřipce a vakcíny s nukleovými kyselinami.

Země zahájila vývoj vakcín již na začátku roku 2020, kdy se jí během první vlny epidemie podařilo izolovat první kmen nového koronaviru. Svou první vakcínu proti COVID-19 uvedla na trh pro veřejnost v rámci podmíněného použití 31. prosince 2020, tedy necelý rok po vypuknutí epidemie.

Po třech letech pandemie Čína schválila celkem 13 vakcín proti onemocnění COVID-19, včetně pěti inaktivovaných vakcín, pěti vakcín s rekombinantními proteiny, dvou vakcín s virovými vektory a jedné živé oslabené vakcíny proti chřipce. Pokud jde o způsob podání, 11 z nich je podáváno ve formě injekcí, jedna je inhalační a v jednom případě se jedná o nosní sprej.

Podle Zhua Tao, spoluzakladatele a vědeckého ředitele společnosti CanSino Biologics Inc, netradiční inhalační vakcína a nosní sprej „simulovaly přirozený průběh infekce", kdy vakcína vytvářela systémovou ochranu a vytvořila imunitní bariéru v první linii, která následně měla za úkol zabránit proniknutí viru do dýchacích cest.

Větší nabídka různých typů vakcín byla užitečná v době, když země zahájila kampaň, vybízející občany k očkování druhou posilovací vakcínou. Podle plánu, který 13. prosince 2022 oznámila Národní zdravotnická komise (NHC), lze jakožto druhou posilovací vakcínu použít celkem osm vakcín, protože se jedná o jiné typy vakcín než dvě inaktivované vakcíny od společností Sinopharm a Sinovac a jedna rekombinantní vakcína od společnosti CanSino, kterými se většina Číňanů nechala očkovat v minulosti.

Zhong na konferenci uvedl, že ochrana proti COVID-19 se použitím dvou různých typů vakcín „výrazně zvyšuje".

Během tří let, zatímco se virus vyvíjel a po celém světě ohrožovaly zdraví lidí jeho nesčetné varianty, Čína za podpory pokročilých technologií pro vývoj vakcín své obyvatele prostřednictvím vakcinace úspěšně ochránila.

Světová zdravotnická organizace (WHO) pro nouzové použití dosud schválila tři z vakcín vyvinutých v Číně. Čína má pro nasazení své domácí vakcíny proti COVID-19, které jsou založeny na inaktivovaném viru, virovém vektoru a rekombinantním proteinu, vypracovány také vůbec nejrozsáhlejší očkovací plány. Vakcína proti onemocnění COVID-19, založená na technologii mRNA a vyvinutá v Číně, získala letos v září povolení k nouzovému použití v Indonésii.

Zlepšení očkování starších osob

Čína v očekávání dalších vln nákazy virem COVID-19 zvyšuje své úsilí v oblasti očkování starších osob, protože u nich v případě nákazy existuje vysoké riziko vzniku závažných příznaků.

K 28. listopadu 2022 bylo plně očkováno 86 % osob starších 60 let, zatímco ve skupině osob starších 80 let se jedná o pouze zhruba 65 %. Přibližně 25 milionů lidí starších 60 let dosud nebylo očkováno vůbec.

Xia Gang, pracovník Národního úřadu pro prevenci a kontrolu nemocí, uvedl, že důvodem pro tuto situaci je nedostatečná informovanost starších lidí a jejich obavy z očkování.

Zheng Zhongwei, vedoucí týmu pro výzkum a vývoj vakcín v NHC, v rozhovoru vysvětlil, že „bezpečnost čínské vakcíny COVID-19 je na úrovni srovnatelné s ostatními existujícími vakcínami," a dodal, že získaná data poukazují na skutečnost, že míra nežádoucích účinků u seniorů „může být dokonce o něco nižší než u mladších lidí".

Čína, která má 1,4 miliardy obyvatel, podala v celé zemi téměř 3,46 miliardy dávek vakcíny proti onemocnění COVID-19 a celosvětově poskytla více než dvě miliardy dávek.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-19/New-Approaches-How-China-pushes-COVID-19-vaccine-R-D-and-inoculation-1fTyJSviqbe/index.html

SOURCE CGTN