CGTN: новогоднее послание президента CMG для зарубежной аудитории

Зарубежные вещательные службы Китая продолжат свою деятельность в 2022 году.

Г-н Шэнь также сообщил, что правильное представление китайской действительности мировой аудитории остается стратегической задачей CMG. В программах CMG, таких как «Китай в историях» (China in the Stories), «Китай в классике» (China in the Classics) и «Китайская культура в топонимии» (China Culture in Toponymy), документально фиксируется богатая история страны и жизнестойкость ее жителей. Программы, включая National Parks и The Olympism and Art, записали сцены «Красивый Китай» (Beautiful China) и «Здоровый Китай» (Healthy China) в новую эпоху. Глобальная прямая трансляция Tiangong Class с китайской космической станции вдохновила молодых людей на изучение тайн Вселенной. Миграцию 16 диких слонов с юга на север провинции Юньнань CGTN, Yangshipin и CCTV News Digital транслировали на протяжении более 7 тыс. часов, сделав этих животных популярными по всему миру.

Президент CMG заявил, что репортажи, основанные на фактах, должны быть основополагающим принципом для журналистов со всего мира. Именно так были развенчаны ложь и мифы в новостных репортажах по вопросам, связанным с пандемией COVID-19 и событиями в Афганистане. По словам г-на Шэня, группа создала механизм разнонаправленного и всеобъемлющего сотрудничества с зарубежными партнерскими СМИ.

«Мы обменялись более чем 600 письмами с нашими коллегами и друзьями в международных СМИ, а также провели более 20 встреч как в режиме онлайн, так и в традиционном формате. Вместе мы разработали механизм партнерства и сотрудничества со СМИ на основе принципов расового и культурного разнообразия, инклюзивности, равенства и взаимного доверия. С помощью откровенных обменов мнениями вырос уровень доверия, а восторженные призывы и письма побудили нас добиться большего», — заявил г-н Шэнь.

Кроме того, в Китае будет проведено крупнейшее в мире спортивное мероприятие 2022 года. На зимние Олимпийские игры в Пекине соберутся спортсмены со всего мира, чтобы принять участие в соревнованиях по зимним видам спорта. Г-н Шэнь заявил, что China Media Group готова транслировать это мероприятие для мировой аудитории с использованием новейших технологий и своего вновь запущенного олимпийского канала.

Благодаря технологиям 5G+4K/8K+AI корпорация CMG организовала прямую трансляцию на высокоскоростном поезде из Пекина в город Чжанцзякоу провинции Хэбэй. «Это первая в мире технология, обеспечивающая возможность записи и трансляции с разрешением Ultra HD на высокоскоростных поездах. Мы хотели бы поделиться ею с нашими партнерами по всему миру и совместно представить миру прекрасные и выдающиеся зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине», — заявил он.

Г-н Шэнь упомянул, что в наступающем году КПК проведет свой 20-й Всекитайский съезд для разработки плана будущего развития Китая. Он добавил, что корпорация CMG всегда стремится к совершенству и собирается представить на мировом уровне более качественные программы, освещающие жизнестойкость Китая в новую эпоху с различных точек зрения. Целью корпорации является участие в создании общего будущего для человечества.

Ссылка:

https://news.cgtn.com/news/2022-01-03/CMG-president-delivers-New-Year-message-to-overseas-audience-16wGvcWeMEw/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=7R0Fe-6DkVo

SOURCE CGTN