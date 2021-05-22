CGTN: Новые обязательства Китая по содействию развивающимся странам в борьбе с COVID-19

Соорганизаторами саммита выступили Европейская комиссия и Италия, председательствующая в этом году в Большой двадцатке (G20).

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило 165 миллионов, включая более 3,4 миллиона смертей.

«Устранение разрыва в темпах вакцинации»

«Год назад я предложил сделать вакцины общемировым общественным благом, — сказал Си Цзиньпин. — Сегодня проблема неравномерной вакцинации приобрела более острый характер».

По всему миру применено более 1,1 миллиарда доз вакцин против COVID-19, но более 80 процентов из них приходится на страны с доходами высокого и выше среднего уровня, причем в странах с низким уровнем доходов сделано всего 0,3 процента от общего числа прививок, сообщил ранее в этом месяце генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-р Тедрос Аданом Гебреисус (Tedros Adhanom Ghebreyesus).

Китай поставил миру 300 миллионов доз вакцин, предоставив бесплатные вакцины более чем 80 остро нуждающимся в них развивающимся странам и экспортировав их в 43 страны, отметил Си Цзиньпин, добавив, что Китай будет и далее предоставлять вакцины по мере своих возможностей.

По его словам, Китай поддерживает своих производителей вакцин в плане передачи технологий другим развивающимся странам и организации их производства совместно с ними.

Вновь подтвердив поддержку Китаем идеи отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19, он заявил, что страна «поддерживает ВТО и другие международные организации в принятии скорейшего решения по этому вопросу».

Он выдвинул предложение о создании международного форума по сотрудничеству в сфере вакцинации с целью содействия справедливому и равноправному распределению вакцин по всему миру.

«Мы должны поддерживать справедливость и равенство, стремясь к ликвидации разрыва в темпах вакцинации, — подчеркнул Си Цзиньпин. — Нам крайне необходимо отвергнуть вакцинный национализм и найти решения проблем, связанных с производственными мощностями и распределением вакцин, чтобы сделать их более доступными и менее дорогими в развивающихся странах».

Увеличение финансовой поддержки

По словам Си Цзиньпина, Китай уже предоставил 2 миллиарда долларов США на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией COVID-19, а также направил товары медицинского назначения в адрес более 150 стран и 13 международных организаций, поставив миру более 280 миллиардов масок, 3,4 миллиарда защитных костюмов и 4 миллиарда тест-систем.

«В течение следующих трех лет Китай дополнительно предоставит 3 миллиарда долларов в качестве международной помощи для поддержки мер реагирования на COVID-19 и социально-экономического восстановления в других развивающихся странах», — заявил он.

В своем выступлении, продолжавшемся менее семи минут, Си Цзиньпин — лидер крупнейшей развивающейся страны мира — 11 раз упомянул «развивающиеся страны», призвав членов G20 делать больше для содействия этим странам и решения их проблем.

«Китай в полной мере реализует инициативу G20 по приостановке обслуживания долга для беднейших стран и на данный момент отсрочил погашение таких задолженностей в размере более 1,3 млрд долларов, что является крупнейшей отсроченной суммой среди членов G20», — сообщил он.

По словам китайского лидера, крайне важно, чтобы члены «Большой двадцатки» продолжали поддерживать развивающиеся страны такими средствами, как приостановка обслуживания долгов и помощь развитию.

Си Цзиньпин также призвал к совершенствованию системы глобального управления. Председатель КНР заявил, что страны «Большой двадцатки» должны укреплять и эффективно использовать роль Организации Объединенных Наций и ВОЗ, а также совершенствовать мировую систему профилактики заболеваний и борьбы с ними.

«Мы должны поддерживать атмосферу широкого обсуждения, совместного вклада и общих выгод, в полной мере учитывая мнения развивающихся стран и лучше внимая их законным интересам», — добавил он.

Си Цзиньпин повторил свой призыв к солидарности и сотрудничеству в борьбе с COVID-19 и созданию всемирного сообщества здравоохранения в интересах всех людей.

«Пандемия является очередным напоминанием о том, что мы, человечество, поднимаемся и падаем вместе и имеем общее будущее, — заявил он. — Мы должны отстоять концепцию создания всемирного сообщества здоровья в интересах всех людей, пережить эти трудные времена за счет солидарности и сотрудничества и решительно отвергать любые попытки политизации этой проблемы, навешивания ярлыков или стигматизации вируса».

https://news.cgtn.com/news/2021-05-21/China-makes-new-pledges-to-help-developing-countries-defeat-COVID-19-10rWrYN7HGg/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=GNU57IdvS_w

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SOURCE CGTN