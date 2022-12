CGTN: „Nowe podejście": szpitale przygotowują się do priorytetowego traktowania pacjentów z COVID-19

PEKIN, 14 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- W odpowiedzi na nowe, obowiązujące w Chinach wytyczne dotyczące zapobiegania i kontroli rozprzestrzeniania się COVID-19, władze lokalne i szpitale w całym kraju optymalizują usługi medyczne i przydział zasobów medycznych, aby stawić czoła prawdopodobnemu wzrostowi liczby pacjentów oraz lepiej zadbać o osoby starsze i najbardziej narażone grupy.

W dniu 11 listopada kraj ogłosił 20 nowych środków zapobiegania i kontroli rozprzestrzeniania się COVID-19. Ponadto 7 grudnia dodano kolejnych 10 nowych środków w celu dalszej optymalizacji chińskiej polityki przeciwdziałania COVID-19.

Środki te wymagają zwiększenia zasobów medycznych w celu nadania priorytetu pacjentom z COVID-19.

Ponieważ najnowsze warianty wirusa rozprzestrzeniają się szybko, w niektórych szpitalach w dużych miastach, w tym w Pekinie, Szanghaju i Wuhan, tworzą się długie kolejki, w których pacjenci przez wiele godzin oczekują na przyjęcie.

Aby uniknąć paniki i niedoboru zasobów medycznych, lokalne samorządy i szpitale modernizują istniejące placówki tymczasowe, zwiększając liczbę łóżek na OIOM-ie i efektywniej rozdzielając zasoby medyczne.

Chiny zbudowały szpitale tymczasowe, aby przyjmować i leczyć pacjentów z łagodnymi objawami COVID-19 i powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Wraz ze złagodzeniem środków kontroli i zapobiegania zachorowaniom na COVID-19, część szpitali tymczasowych zostało zmodernizowanych i przekształconych w szpitale miejskie o mniejszym zasięgu, w zależności od liczby ludności zamieszkującej w danym mieście.

Jiao Yahui, dyrektor generalny Biura Administracji Medycznej przy Narodowej Komisji Zdrowia, powiedziała podczas konferencji prasowej w dniu 9 grudnia, że przekształcone szpitale będą leczyć pacjentów, a nie tylko ich izolować, jak to robiły mobilne szpitale kabinowe. Dodała, że 10 procent łóżek w tych szpitalach zostanie przekształconych w łóżka oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM).

„W Chinach jest 138 tys. łóżek na OIOM-ach, z czego 106 500 znajduje się w placówkach medycznych najwyższej klasy. Średnio na każde 100 tys. osób przypada 10 takich łóżek" - powiedziała Jiao.

Eksperci przekazali również społeczeństwu informacje na temat wirusa i zwrócili się z apelem do pacjentów bezobjawowych oraz tych z łagodnymi objawami, aby nie udawali się do szpitali i nie dzwonili pod numer alarmowy 120, co pozwoli zachować zasoby medyczne dla ewentualnych ciężkich przypadków.

Wiele szpitali w całym kraju już zaczęło zmieniać swoje podejście.

Lu Wei, urolog ze szpitala okręgowego w Chongqing w południowo-zachodnich Chinach, powiedział w rozmowie z CGTN, że tymczasowa placówka, którą szpital okręgowy zbudował w celu odizolowania i leczenia pacjentów z COVID-19, ma zostać wkrótce zlikwidowana, w związku ze zmianami w polityce krajowej.

„Przebywanie w izolacji, z dala od rodzin, w tymczasowym szpitalu zbudowanym na przedmieściach, nie było łatwe dla setek pacjentów i członków personelu medycznego - powiedział Lu. - Jest to szczególnie trudne, gdy pozostaje się w takim miejscu przez dłuższy czas".

Lu powiedział, że zamiast utrzymywać placówkę tymczasową, szpital okręgowy rozbuduje swój dotychczasowy oddział leczenia pacjentów z gorączką o strefę wyznaczoną dla pacjentów z COVID-19. Lekarze z innych oddziałów mogą być również przydzieleni do leczenia pacjentów w tej strefie i nie będzie w tym przypadku wymagana nadmierna kwarantanna.

Pacjenci z innymi chorobami nie będą musieli standardowo wykonywać testu na obecność koronawirusa. Będzie on wykonywany jedynie u starszych osób, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku - jak zapewnił Lu - zostanie im poświęcona szczególna uwaga.

Pekin utworzył również nowe oddziały leczenia gorączki i gabinety konsultacyjne lub rozbudował istniejące, wymagając, aby wszystkie szpitale, począwszy od placówek drugiego szczebla, oraz wykwalifikowane podstawowe instytucje medyczne ustanowiły takie oddziały.

W wielu miejscach, w tym w samym Pekinie i w prowincji Zhejiang na wschodzie Chin, wiele szpitali uruchomiło specjalne usługi internetowe na potrzeby leczenia COVID-19, aby pacjenci z objawami mogli skorzystać z teleporady.

Szpitale w Szanghaju uruchomiły z kolei specjalny kanał przyjęć dla pacjentów, których wyniki testu wykonywanego metodą NAAT lub testu antygenowego były nieprawidłowe.

„Stworzyliśmy różne obszary i zapewniliśmy różnorodne kanały dla poszczególnych grup pacjentów, aby zapewnić wszystkim możliwość skorzystania z opieki medycznej w odpowiednim czasie. Pacjenci poważnie chorzy otrzymają leczenie na czas, niezależnie od wyniku testu na obecność koronawirusa" - zapewnił w rozmowie z Shanghai Media Group Ma Xin, wiceprezes szpitala Huashan przy Uniwersytecie Fudan w Szanghaju.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-13/-New-Approaches-Hospitals-gear-up-to-prioritize-COVID-19-patients-1fJokZulTY4/index.html

SOURCE CGTN