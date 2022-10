CGTN: nowy, otwarty rozwój Chin niesie światu nowe możliwości

PEKIN, 18 października 2022 r. /PRNewswire/ -- W niedzielę w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie rozpoczął się 20. Narodowy Kongres Komunistycznej Partii Chin (KPCh), najważniejsze dla kraju wydarzenie polityczne tego roku.

W swoim raporcie skierowanym do 20. Narodowego Kongresu KPCh Xi Jinping użył słowa „rozwój" ponad 100 razy, co dla świata ma być sygnałem, że Chiny nie ustają w dążeniu do przyspieszenia tempa tworzenia nowego wzorca rozwoju i niezachwianie kontynuują rozwój wysokiej jakości.

Xi wezwał do pełnego i solennego wdrażania nowej filozofii rozwoju kraju na wszystkich frontach, kontynuowania reform zmierzających do stworzenia socjalistycznej gospodarki rynkowej, promowania wysokiej jakości otwarcia się kraju na świat oraz zintensyfikowania dążeń do wprowadzenia nowego wzorca rozwoju ukierunkowanego na gospodarkę krajową oraz opartego na pozytywnych zależnościach między krajową i międzynarodową wymianą gospodarczą.

Szanse dla świata

Jak powiedział Xi, w ostatnim dziesięcioleciu produkt krajowy brutto (PKB) Chin wzrósł z 54 bilionów juanów do 114 bilionów juanów i stanowi dziś 18,5 proc. gospodarki światowej, co stanowi wzrost o 7,2 punktu procentowego.

W raporcie opublikowanym w ubiegłym miesiącu Narodowy Urząd Statystyczny (National Bureau of Statistics, NBS) stwierdził, że w latach 2013-2021 średni udział Chin w gospodarce światowej wyniósł 38,6 proc., czyli więcej niż wszystkich państw G7 łącznie.

W samym 2021 r. według zagregowanych danych gospodarczych Chin po przeliczeniu waluty według przeciętnego rocznego kursu wymiany gospodarka chińska stanowiła 18,5 proc. gospodarki światowej, a więc stała się drugą co do wielkości gospodarką na świecie, która według raportu NBS, w porównaniu do roku 2012, wypracowała wzrost o 7,2 punku procentowego.

W czasie trwającej pandemii COVID-19, a także rosnącego protekcjonizmu i antyglobalizacji Chiny ujawniają nowy wzorzec rozwoju oparty na „podwójnym obiegu", w którym rynki wewnętrzne i zewnętrzne mogą się wzajemnie wzmacniać, a rynek krajowy jest rynkiem głównego nurtu.

Jak powiedział Xi, nowy wzorzec rozwoju Chin nie jest ukrywany za zamkniętymi drzwiami, odzwierciedla zaangażowanie Chin w fundamentalną politykę krajową otwierania się na świat zewnętrzny i realizacji wzajemnie korzystnej strategii otwierania się.

„Zmierza on do otwarcia przed światem nowych możliwości własnego rozwoju oraz wniesienia wkładu w budowanie otwartej gospodarki światowej oferującej wszystkim narodom większe korzyści" – dodał.

Otwarcie wysokiej jakości

Pociągi towarowe Chiny-Europa, obsługujące 82 szlaki handlowe, docierają dziś do 200 miast w 24 krajach europejskich i budują sieć transportową obejmującą całą Europę. W pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. liczba pociągów towarowych kursujących na szlaku Chiny-Europa wzrosła o 5 proc. rok do roku do poziomu 10575, a przewieziono nimi łącznie 1,02 miliona TEU towarów, co według danych opublikowanych przez Chińskie Koleje Państwowe (China State Railway Group Co., Ltd) stanowi wzrost rok do roku na poziomie 6 proc..

Jest to zaledwie niewielki przykład, jak Inicjatywa Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative, BRI) może pozytywnie wpłynąć na łączność sprzyjającą światowemu dobrobytowi pomimo nawracającej pandemii COVID-19 i powolnego wzrostu światowego.

Według Chińskiego Ministerstwa Handlu, w latach 2013-2021 łączna wartość wymiany handlowej między Chinami i pozostałymi krajami na szlakach BRI sięgnęła blisko 11 bilionów USD, natomiast według Chińskiego Ministerstwa Handlu inwestycje dwustronne przekroczyły kwotę 230 miliardów USD.

W swoim raporcie Xi uznał BRI za wspólne osiągnięcie i stwierdził, że dowodzi ono, iż w ostatnim dziesięcioleciu Chiny realizowały bardziej aktywną strategię otwierania się na świat.

Xi zauważył, że wspólnota międzynarodowa entuzjastycznie przyjęła BRI i uznała ją zarówno za dobro publiczne, jak i platformę współpracy; dodał także, że Chiny są głównym partnerem handlowym ponad 140 krajów i regionów, zajmują czołową na świecie pozycję pod względem łącznego obrotu towarami i są głównym krajem przeznaczenia inwestycji globalnych oraz krajem, który prowadzi pod względem inwestycji zagranicznych.

Xi obiecał też, że Chiny będą nadal stabilnie rozszerzać otwarcie instytucjonalne w odniesieniu do zasad, regulacji, zarządzania i norm.

Dodał, iż podjęte zostaną działania na rzecz przyspieszenia tempa przekształcenia kraju w partnera handlowego wysokiej klasy, promowania rozwoju BRI wysokiej jakości, a także utrzymania różnorodności i stabilności międzynarodowego krajobrazu gospodarczego i stosunków handlowych.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-16/An-open-China-s-new-development-brings-new-opportunities-for-the-world-1ebpsL8hblC/index.html

SOURCE CGTN