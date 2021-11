CGTN: O Programa especial "InnoBay 2021" foca no dinamismo de inovação da área da Grande Baía

Os formuladores de políticas, empreendedores e especialistas compartilharam suas opiniões sobre inovação e desenvolvimento de tecnologia em Hong Kong em conexão com a área da Grande Baía, bem como os passos necessários para aproveitar ainda mais as vantagens para construir uma economia orientada para a inovação.

Entre os palestrantes de destaque estavam Leung Chun-Ying, vice-presidente do Comitê Nacional do CPPCC e ex-diretor executivo de Hong Kong, bem como o líder atual, Carrie Lam. Ambos manifestaram suas expectativas de transformar Hong Kong em um centro de inovação internacional e um centro de tecnologia global.

Enquanto isso, Shen Haixiong, vice-ministro do Departamento de Publicidade do Comitê Central do PCC e diretor do grupo de mídia da China (CMG), compartilhou insights de suas experiências pessoais profissionais na região e ofereceu sugestões sobre o caminho a ser trilhado.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-22/-InnoBay-2021-special-program-focuses-on-GBA-s-innovation-dynamism-15oJyFqQg7K/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=n52-QkVEzdU

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1694225/image_1.jpg

FONTE CGTN

