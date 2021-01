CGTN: o que impulsiona o sucesso da China em 2020

"Pessoas em primeiro lugar"

Sob o comando de Xi, o tema constante da guerra da China contra o coronavírus foi "as pessoas em primeiro lugar".

"A segurança e a saúde das pessoas estão sempre em primeiro lugar e, assim, a prevenção e o controle do surto é o trabalho mais importante do país por enquanto", disse Xi em sua reunião com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em janeiro passado.

Enfatizando que o PCC é a espinha dorsal mais confiável para os chineses em tempos de dificuldade, Xi ordenou o uso dos recursos de todo o país para enfrentar a pandemia, o que também é uma vantagem do sistema socialista da China.

Como resultado, a China emergiu entre os primeiros países a conter o vírus, reabrir a economia com segurança e restaurar o crescimento econômico. O PIB do país deverá superar 100 trilhões de yuans (cerca de $15,38 trilhões) em 2020, com o PIB per capita atingindo $10.000.

Enquanto isso, a China enviou 36 equipes de especialistas médicos para 34 países e ofereceu ajuda a 150 países e 10 organizações internacionais para combater o vírus, ecoando o apelo do Presidente Xi para a construção de uma comunidade de saúde comum para a humanidade.

"A vacina contra a COVID-19 será um bem público global, que será a contribuição da China para garantir sua acessibilidade e custo acessível em países em desenvolvimento", anunciou Xi em maio na abertura da 73ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde.

"Ninguém deve ser deixado para trás"

Em 23 de Novembro, a província de Guizhou, sudoeste da China, conseguiu retirar todos os nomes da sua lista de pobreza. Assim, a China erradicou a pobreza absoluta e a pobreza regional.

Em um simpósio sobre a garantia de uma vitória decisiva na redução da pobreza em março, Xi disse que tirar da pobreza todos os residentes rurais que vivem abaixo da linha de pobreza até 2020 é uma promessa solene feita pelo Comitê Central do PCC e deve ser cumprida a tempo.

Xi colocou o centro de combate à pobreza na frente do seu governo e dedicou mais energia na pauta. Durante suas inspeções domésticas no ano passado, Xi foi com frequência à linha de frente para supervisionar os esforços de combate à pobreza.

"Ninguém deve ser deixado para trás no caminho do socialismo", disse Xi em maio. "Todos devem estar no caminho para uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e prosperidade comum."

