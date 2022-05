CGTN: O segredo que Xi Jinping aprendeu com seu pai

PEQUIM, 24 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- "São muitos traços nobres de personalidade que desejo herdar de meu pai", disse Xi Jinping, então governador da província de Fujian, no leste da China, em uma carta de felicitações a seu pai, Xi Zhongxun, na ocasião do aniversário dele em 2001.

Xi Zhongxun pertenceu à primeira geração de líderes centrais do Partido Comunista da China (PCCh). Xi Jinping relembra com frequência a sabedoria que lhe foi transmitida pelo Xi mais velho.

O termo "o povo" está no centro de todos os tesouros que Xi Jinping recebeu de seu pai.

O homem do povo

Certa vez, Xi Jinping disse: "Meu avô era agricultor, meu pai ingressou na revolução como agricultor, e eu mesmo trabalhei como agricultor por sete anos."

Durante o período da revolução agrária, Xi Zhongxun, com menos de 20 anos, se dedicou à criação da área revolucionária da região fronteiriça de Shaanxi-Gansu. Ele costumava dizer que "sem o apoio das massas, não haveria nada para nós".

Xi Jinping visitou Liangjiahe, um pequeno vilarejo na província de Shaanxi, no noroeste da China, em meados de fevereiro, para comemorar o Festival da Primavera em 2015. Foi uma volta ao lar para o presidente chinês, nascido na cidade.

Há 53 anos, pouco antes de completar 16 anos, Xi foi enviado para viver em Liangjiahe como um "jovem com instrução".



Ele passaria os próximos sete de seus anos mais educativos vivendo naquele povoado rural. Aquela região, parte do planalto Loess, foi onde os revolucionários comunistas, inclusive seu pai, se reuniram para fundar a Nova China.



"Naquela época, eu fazia todo tipo de trabalho – desde recuperar terrenos baldios, cultivar, capinar, rebanhar até transportar carvão, amontoá-lo e carregar esterco", lembrou Xi.

"Como servo do povo, tenho minhas raízes profundas no planalto de Shaanxi, ao norte, porque ele formou minha missão inabalável: fazer coisas práticas para o povo", escreveu Xi em uma obra autobiográfica. "Aonde quer que eu vá, sempre serei um filho das terras Loess", complementou ele.

O homem para o povo

Certa vez, Xi Zhongxun disse a seu filho: "Não importa seu cargo, sirva o povo diligentemente, considere os interesses do povo com todo seu coração, mantenha laços estreitos com o povo e sempre mantenha-se acessível ao povo."

Desde muito jovem, Xi Jinping não parecia ter interesse em trabalhar dentro de um escritório fechado. Ele viajava por dias, às vezes para as montanhas, para conversar com os locais, conhecer suas dificuldades e ajudar a resolver seus problemas.

Na década de 1980, quando muitos de seus contemporâneos estavam entrando no mundo dos negócios ou indo embora para estudar no exterior, Xi deixou seu confortável emprego em um escritório em Pequim e escolheu trabalhar como vice-chefe do Partido em um pequeno condado na Província de Hebei, no norte da China. Posteriormente, ele se tornou o chefe do Partido da Prefeitura de Ningde, na época uma das regiões mais pobres da província de Fujian, no leste da China.

Em Ningde, Xi visitou quase todos seus municípios, incluindo três dos quatro que não tinham acesso a estradas pavimentadas. Xiadang, um município situado na área montanhosa do condado de Shouning, foi um deles. Naquela época, a renda líquida média anual per capita dos agricultores em Xiadang era inferior a 200 yuans (cerca de 40 dólares). Era um dos municípios mais pobres de Fujian.

Em novembro de 2013, durante uma visita de inspeção à província central de Hunan, Xi visitou Shibadong, um vilarejo de etnia Miao rotulado como "pobre" na época.



"Como devo chamá-lo?", perguntou a moradora Shi Basan enquanto dava as boas-vindas a Xi a sua casa. "Sou um servo do povo", Xi se apresentou.

Durante aproximadamente cinco décadas dedicadas à política, Xi passou de chefe de uma base do partido a líder do PCCh, de cidadão comum a presidente do país, de oficial militar médio a presidente da Comissão Militar Central, mantendo-se sempre empenhado em melhorar a vida dos cidadãos chineses.

FONTE CGTN

