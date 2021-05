CGTN: obietnice Chin mają znaczenie - kraj dotrzymuje swoich zobowiązań

Chiny pozostały wierne tym przekonaniom w całym procesie rozwoju, zaś plan pięcioletni kraju stanowi dobitny przykład na to, że podjęte zobowiązania są realizowane.

Obietnice, których dotrzymano

Plan pięcioletni, tworzony co pięć lat, począwszy od roku 1953, stanowi istotny element chińskiego ustroju, wyznacza cele dotyczące wzrostu gospodarczego oraz określa politykę rozwoju. Z wyjątkiem lat 1963-1965 powstało w sumie trzynaście takich planów. Co ważniejsze, zostały one zrealizowane.

Przykładem jest walka kraju z ubóstwem. Wyjście z biedy wszystkich mieszkańców wsi do roku 2020 było jednym z założeń trzynastego planu pięcioletniego Chin (na lata 2016-2020). Po ośmiu latach wytężonych działań w 2020 r. wszyscy dotknięci ubóstwem mieszkańcy wsi w Chinach (tj. blisko 100 mln osób) znaleźli się powyżej obowiązującej obecnie granicy ubóstwa.

Chiny dotrzymały również swoich zobowiązań w wymiarze globalnym.

Na szczycie w Kopenhadze w 2009 r. ustalono chiński cel na rok 2020 w zakresie zużycia energii ze źródeł niekopalnych na poziomie 15 procent. Założono również zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla o 40-45 procent w porównaniu z 2005 r. Statystyki Chin za rok 2019 wynosiły odpowiednio 15,3 procent i 48,1 procent, co oznacza, że kraj przekroczył i zrealizował wspomniane cele przed czasem.

Jak podaje Ministerstwo Ekologii i Środowiska, w 2019 r., porównaniu z 2005 r., emisja gazów cieplarnianych na jednostkę PKB spadła w Chinach o 48 proc. Oznacza to, że zobowiązanie Chin do realizacji celów na 2020 r. również wypełniono przed czasem.

Czternasty plan pięcioletni Chin - nowe obietnice do spełnienia

W 2021 r. Chiny rozpoczynają nową podróż ku socjalistycznej modernizacji w ramach czternastego planu pięcioletniego (na lata 2021-2025).

Konkretne cele, które mają zostać zrealizowane w nadchodzących latach, to utrzymanie badanej stopy bezrobocia w miastach na poziomie poniżej 5,5% oraz osiągnięcie 7-procentowego rocznego wzrostu wydatków na badania i rozwój.

Kraj obiecuje również obniżenie zużycia energii na jednostkę PKB o 13,5% i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 18%, co ma służyć kształtowaniu zielonej gospodarki i przyczynić się do realizacji długoterminowego celu w zakresie emisji dwutlenku węgla do 2030 roku.

„Chiny będą dążyć do osiągnięcia szczytowego poziomu emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i neutralności węglowej przed 2060 r." - powiedział prezydent Xi podczas kwietniowego szczytu klimatycznego przywódców państw.

Przy tak ambitnych planach konieczna będzie ciężka praca, aby spełnić złożone obietnice.

„W okresie realizacji XIV planu pięcioletniego musimy działać zgodnie z filozofią stawiającą człowieka na pierwszym miejscu, która pozwala cieszyć się owocami rozwoju. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby poprawić warunki bytowe ludzi, jednocześnie promując wysokiej jakości rozwój. Musimy bardziej skoncentrować się na kwestiach bytowych, które są ogólnie istotniejsze dla ludzi, stosując w tym celu lepiej dobrane środki. Musimy realizować założenia jedno po drugim i ciężko pracować rok po roku, tak aby nasi obywatele mieli coraz silniejsze poczucie spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa" - powiedział Xi.

